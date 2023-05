Niacinamide: cos’è e come si usa

Anche nota come Vitamina B3, la niacinamide riveste un ruolo importante nel lenire e ripristinare la barriera cutanea. Questo composto è uno degli ingredienti cosmetici più utilizzati nelle formule skincare per pelle a tendenza acneica, arrossata e con discromie cutanee. Ecco cos’è e come si usa.

Cos’è la niacinamide?

La niacinamide è una vitamina idrosolubile del gruppo B detta anche vitamina PP o nicotinamide. E’ una delle principali forme di vitamina B3, insieme all’acido nicotinico. Trattandosi di una vitamina idrosolubile, ha la caratteristica di sciogliersi in acqua e di non essere accumulata nell’organismo. Per questo motivo deve essere assunta attraverso l’alimentazione.

La vitamina B3 viene utilizzata da decenni in ambito cosmetico ma solo recentemente la sua fama è decollata, mettendo addirittura in ombra ingredienti superstar come la vitamina C e l’acido ialuronico. Ma quali sono i benefici?

La niacinamide è una vitamina particolarmente restitutiva. Rinvigorisce l’energia cellulare, ripara i danni del DNA cutaneo e riduce gli effetti negativi dell’esposizione ai raggi UV. Si tratta di un ingrediente che contrasta i fattori di stress interni ed esterni della pelle che ne possono provocare il deterioramento e l’invecchiamento prematuro.

La vitamina B3 ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Previene la pigmentazione e schiarisce le macchie perché agisce direttamente sulla melanina. Rafforza la barriera cutanea e supporta la sintesi dei grassi, ristabilendo un equilibrio lipidico ottimale.

La niacinamide è anche molto raccomandata per le pelli che presentano sensibilità e sensibilizzazione ma anche in caso di rosacea ed eczema. Questo perché è molto ben tollerata anche dalle epidermidi più delicate.

A cosa serve la niacinamide?

La niacinamide ha tanti benefici e proprietà per la cura e bellezza della pelle. Prima di tutto ha effetti healthy-ageing.

Le proprietà antiossidanti della Vitamina B3 contrastano i radicali liberi. Questi si formano a causa dei processi di ossidazione cutanea che sono provocati da fattori ambientali e fisici. La niacinamide regola il metabolismo della pelle e anche per questo aspetto previene l’invecchiamento.

Inoltre, ha proprietà foto-protettive e antinfiammatorie oltre ad essere benefica per le terminazioni nervose della cute che hanno una relazione diretta con il suo tono.

Rinforza la barriera cutanea

La nostra pelle è protetta da un film lipidico che la aiuta a difendersi dalle aggressioni esterne e che ne possono compromettere la corretta idratazione come le infezioni, le temperature molto basse o elevate e il vento.

La niacinamide rinforza questa barriera naturale stimolando la formazione di grassi e ceramidi.

Riduce progressivamente i segni dell’acne

La vitamina B3 ha un particolare effetto schiarente e illuminante che diventa una qualità chiave se vuoi attenuare le cicatrici e i segni dell’acne. Le imperfezioni, le macchie e le irregolarità cutanee che caratterizzano le pelli a tendenza acneica beneficiano moltissimo di questo ingrediente cosmetico.

La Niacinamide favorisce l’idratazione

Il legame tra Vitamina B3 e idratazione è dovuto alla sua capacità di ristabilire l’equilibrio del film lipidico della pelle. Un film lipidico sano ed equilibrato, infatti, riesce a trattenere l’acqua sulla cute in modo ottimale.

Come viene usata la niacinamide?

La vitamina B3 utilizzata in cosmetica è un prodotto di sintesi. Può essere inserita in concentrazioni tra l’1% e il 5% nelle formule di sieri, creme e maschere per il viso.

È ovviamente importante scegliere prodotti di qualità, formulati in modo che questo piccolo prodigio possa apportare il massimo dei suoi benefici alla pelle, da aggiungere alla skincare.