Beatrice Borromeo, 37 anni e due figli, è sposata dal 2015 con Pierre Casiraghi. Ex modella richiesta dai più grandi brand di moda italiani ed esteri, Beatrice ha un passato da giornalista. Sempre impeccabile nel suo stile, e con uno dei volti più amati tra le reali, scopriamo la sua beauty routine.

La beauty routine di Beatrice Borromeo: i segreti dell’ex modella

Una vera storia d’amore da favola quella tra Beatrice Borromeo, 37 anni, un passato da modella e giornalista, e Pierre Casiraghi, ultimogenito di Carolina di Monaco. La coppia ha avuto due figli: Stefano Ercole Carlo e Francesco Carlo Albert. Beatrice Borromeo è stata anche eletta la reale più affascinante d’Europa, prima di Kate Middleton.

Proprio per il suo stile raffinato ed elegante, la Borromeo è stata scelta in passato da tantissimi brand di moda da Valentino a Chanel a Ermanno Scervino. Ma qual è la sua routine di bellezza per un volto “perfetto”, con carnagione chiara?

Prima di tutto, Beatrice Borromeo ama il make-up ma predilige quello naturale, come il nude look. È il make-up del momento, ma Beatrice lo ama da ancor prima che diventasse di moda. Per lei è un passepartout, perfetto sia nel tempo libero che nelle occasioni più importanti, dagli eventi ufficiali al fianco di suo marito Pierre ai red carpet più glamour.

I suoi must have? Ombretti rosati, cipria e beige, blush pescati e labbra naturali. Immancabile, il mascara ultra black, che dà profondità e accende gli occhi azzurri.

Pur non esagerando mai, a volte anche Beatrice ama giocare con colori più decisi. Sugli occhi, via libera a ombretti nei toni del verde e dell’azzurro e punti luce shimmer. Per un look più grintoso, perfetti smokey eyes ed eyeliner. Nel beauty case della futura sposa non mancano classici rossetti rossi.

Nata in una delle più storiche famiglie meneghine, figlia di Carlo Ferdinando Borromeo Arese e Paola Marzotto, Beatrice Borromeo, a differenza della nonna Marta Marzotto, non ha quella presenza esuberante dalla risata contagiosa, tutt’altro: garbata e posata come il suo stile. Oltre al trucco, Beatrice ama acconciare la sua folta chioma bionda soprattutto per le grandi serate. Che sia un raccolto in uno chignon, o una mezza coda, appare sempre alla moda.

La cura della pelle di Beatrice Borromeo

Carnagione chiara, occhi e capelli chiari, Beatrice Borromeo cura molto la sua pelle delicata e sensibile con prodotti specifici che non siano troppo aggressivi. La reale, infatti, predilige tutto ciò che è naturale e che non presenta sostanze “chimiche”, ma bio.

La skincare dedicata ogni giorno alla cura della pelle parte, come tutte le celebrità, dalla detersione del viso. La Borromeo in questo caso ha rivelato di preferire olii struccanti che le rendono la pelle più morbida e compatta.

Come creme viso, invece, Beatrice opta sempre per quelle bio ma che allo stesso tempo siano rimpolpanti e minimizzino i rossori tipici della carnagione chiara.