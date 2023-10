Nina Moric supermodella e showgirl croata naturalizzata italiana, nota per esser stata la moglie di Fabrizio Corona e per aver partecipato a diversi programmi tv, ha rivelato la sua dieta. Ecco cosa mangia la supermodella.

Nina Moric svela la sua dieta: cosa mangia la supermodella

Nina Moric, supermodella e showgirl di origine croata, 47 anni compiuti lo scorso luglio è spesso al centro di polemiche per le sue mosse piuttosto criticate, dalla chirurgia estetica alle vicende personali. L’ex moglie del re dei paparazzi, Fabrizio Corona, appare sempre più magra sui social mentre in tv non accetta ospitate. Come fa a mantenere la sua forma fisica?

La Moric ha detto più volte che si tiene in forma tutto l’anno facendo palestra, dove utilizza pesi per tonificare e scolpire il fisico ed aerobica per snellire e anche divertirsi. “Penso sinceramente che il mio fisico sia così anche grazie alla mia genetica”, ha detto la Moric. Suo padre, dice la supermodella, era uguale a lei fisicamente magro ed alto, dunque Nina dà la responsabilità della sua bellezza fisica ai geni. Oltre la genetica, però, la Moric non mangia mai cibi grassi, dolci, e prodotti che fanno ingrassare, per essere cosi magra Nina segue un’alimentazione sana.

La showgirl croata mangia molta frutta e verdura e non è molto amica dei cibi fritti. Si concede molto volentieri il pesce quasi tutti i giorni e segue la classica dieta mediterranea arricchendo i cibi solo con olio extra vergine di oliva. E’ stata la stessa Nina Moric a dirlo in un’intervista.

Dietro la sua forma fisica, però, ci sono tante rinunce per esser scelta come modella o ambassador di brand. Nina infatti si mantiene costantemente in forma, ancor di più in estate che trascorre spesso nella sua Croatia. In merito, la Moric disse: “Credo sia un gran toccasana naturale lasciare il sale a lungo sulla pelle dopo aver fatto un bagno in mare”.

Nina Moric e la sua dieta: cosa mangia la showgirl?

Nina Moric, showgirl e supermodella croata, ex moglie di Fabrizio Corona è apparsa in tv negli ultimi anni dimagrita in modo assurdo tanto da destare molta preoccupazione nei telespettatori. Fisico longilineo, senza curve, e viso molto ritoccato dalla chirurgia, la Moric ha spesso vissuto momenti difficili soprattutto negli ultimi tempi.

Nina Moric ha affrontato dei gravi problemi di salute, che l’hanno costretta al ricovero in ospedale per sottoporsi a un delicato intervento. In un’intervista la 47enne ha fatto sapere di avere avuto un’infezione al seno che è degenerata in sepsi. Dopo un mese, “il mio seno mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e la protesi”, ha raccontato la Moric.

Nel mentre continuano le battaglie in tv e sui social tra lei e Fabrizio Corona, ultima la dichiarazione dell’ex re dei paparazzi che ha accusato la Moric di non vedere suo figlio Carlos. “In quei pochi momenti di lucidità, sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre”, ha detto Corona.