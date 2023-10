Cimici dei letti: come individuarle e allontanarle

Le cimici dei letti hanno un corpo piatto, sono grandi quanto il seme di una mela, non hanno ali e possono avere colori diversi. Quelle adulte, infatti, assumono un colore bruno-rossastro, quelle piccole, invece, possono apparire translucide o di colore giallo. Dopo il pasto, queste ultime possono, a causa del loro colore, diventano persino difficili da individuare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare naturalmente le cimici dei letti dalle nostre case.

Cimici dei letti

Negli ultimi giorni, si sente spesso parlare delle cimici dei letti. Così, dopo le recenti notizie dalla Francia, si apprende che questi insetti, così minuscoli e pericolosi per la salute dell’uomo, dato che si nutrono del suo sangue (e di quello animale), iniziano ad infestare anche il nostro Paese.

Solitamente, le cimici dei letti amano risiedere in posti bui e affollati, come gli hotel o gli alberghi, i B&B, i treni, gli autobus, gli edifici con un via vai di gente e le navi da crociera. Questi parassiti si trovano ovunque e non solo negli angoli più nascosti del mondo! Le notizie di questi ultimi giorni, infatti, ne sono un esempio.

Cimici dei letti: cause

Le cimici dei letti non sbucano dal nulla e non è lo sporco o la trascuratezza di una casa ad attrarle. Al contrario, questi insetti viaggiano da persona a persona, quando, ad esempio, sono attaccate sui vestiti, oppure, da un luogo all’altro, quando, ad esempio, in viaggio, si rifà la valigia per tornare a casa.

Poiché le cimici dei letti sono minuscole, generalmente, non si notano, accidentalmente, in casa, come accade, ad esempio, con le cimici verdi o le scutigere, ma sempre quando è troppo e, durante la notte, hanno già morso qualcuno.

Il morso delle cimici dei letti è a grappolo, ovvero, al contrario di altri insetti queste non mordono qua e là punti sparsi del corpo, ma si concentrano su una zona specifica, mordendola più di una volta. Le braccia o le spalle sono una zona tipica.

Cimici dei letti: miglior rimedio

Tenere lontano le cimici dei letti dalle nostre case è quasi impossibile, soprattutto perché, al giorno d’oggi, si viaggia molto, si prendono continuamente i treni o gli aerei, anche per spostarsi all’interno di uno stesso Paese, e si frequentano spesso posti molto affollati. Lo stile di vita moderno, insomma, non è più quello di un tempo, non si è più concentrati in un unico punto e il mondo è, sempre più, a portata di mano.

Sebbene questi insetti non siano un vero e proprio pericolo per la salute dell'uomo, nel senso che non trasmettono e non diffondono malattie, il loro morso può causare qualche reazione allergica, specie in soggetti particolarmente sensibili. Tenerle lontane da noi e dalle nostre case, dunque, è fondamentale, anche per la nostra stessa tranquillità.

La sua peculiarità è quella di emanare ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, con lo scopo di disturbare la quiete degli insetti, affinché questi possano levare le tende di loro spontanea volontà.

