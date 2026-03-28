Novità pasqua 2026: guida alle uova e alle colombe per tutti i gusti

La Pasqua 2026 si presenta come un crocevia tra tradizione e sperimentazione: le classiche colombe convivono con edizioni a tema, limited edition e varianti pensate per esigenze alimentari specifiche. Il mercato vede un ritorno d’interesse verso l’artigianale, con produttori che ampliano la gamma di gusti e formati, mentre le grandi marche propongono uova che combinano design, gadget e sapori riconoscibili.

Tendenze generali e focus sull’artigianalità

Secondo l’osservatorio dedicato al grande lievitato, la colomba vive una fase di espansione nel segmento artigianale, dove l’attenzione alla materia prima e alla lavorazione è centrale. Le versioni classiche restano le più amate, ma emergono varianti scenografiche e ingredienti di qualità come pistacchio di Bronte DOP, cacao Criollo e farine speciali. Questa tendenza rende la scelta pasquale non solo un gesto di festa, ma anche un modo per valorizzare l’heritage gastronomico locale e i piccoli produttori.

Colombe artigianali e interpretazioni contemporanee

Numerosi pasticceri e marchi propongono interpretazioni personalizzate: la colomba di Pasticceria Filippi (33 €) punta su un fondente al 62% da cacao Criollo e Trinitario, mentre Giovanni Cova & C. mantiene l’eleganza con la classica in latta da 1 kg (22,50 €) e varianti al pistacchio o cioccolato. L’Antica Pasticceria Muzzi propone la linea “Armonia” con packaging raffinati e la Pistalampo (28 €), e il pasticcere Nicola Giotti trasforma la colomba in vero oggetto d’autore (37 €). Ogni proposta punta su lievitazioni lunghe, ingredienti selezionati e tecniche che esaltano texture e aromi.

Uova di Pasqua: temi, edizioni speciali e prezzi

Le uova di Pasqua del 2026 mixano nostalgia e marketing: modelli a tema per fan delle serie tv o del cinema convivono con edizioni luxury. Tra le proposte spicca l’uovo dedicato a Friends (10,90 €) e le collaborazioni con franchise come Teen Titans Go! e Tom & Jerry. I grandi brand non mancano: l’uovo Raffaello by Ferrero (13,99 €) richiama le note di cocco e mandorla, mentre la linea Ferrero Collection amplia l’offerta con ovetti croccanti. In chiave premium, Lindt lancia l’Uovo Dubai Style Chocolate (95 €) in limited edition da 1.200 pezzi, che unisce cioccolato al latte, ripieno ai pistacchi e kadayif croccante.

Edizioni per il pubblico giovane e oggetti da collezione

I più piccoli sono protagonisti: il Kinder GranSorpresa Maxi Spiderman (13,99 €) offre sorpresa-gioco e formato speciale, affiancato da versioni Gigante con Marvel Avengers, Disney e Pokémon e edizioni per ragazzi ispirate a Harry Potter e One Piece in collaborazione con Funko Pop!. Per i collezionisti e gli amanti del design, Caffarel rinnova la linea Gianduia con packaging artistico e l’Uovo Gianduia Fondente Intenso (35 €), mentre Sperlari celebra Mina con l’Uovo Mina (19,99 €) che abbina torrone e cioccolato fondente.

Opzioni per bambini, regali e proposte per la tavola

Oltre alle uova tematizzate, la filiera offre soluzioni pratiche e regalo: ALDI con Monarc propone il peluche con box pieno di caramelle e cioccolatini (6,99 €), mentre le linee supermarket e discount arricchiscono l’assortimento con uova e colombe a prezzi contenuti. Marchi come Bauli uniscono food e fashion con l’Uovo Diavolo Veste Prada (14,90 €), legato al sequel in uscita il 29 aprile, e reinterpretazioni del pandoro come il Pandorì con doppia lievitazione. Queste proposte rendono la festa più variegata e adatta a diverse fasce di pubblico.

Alternative alimentari: vegane, keto e proposte salate

La domanda di free-from e di prodotti alternativi cresce: Baule Volante propone la Corolla di farro con cioccolato e cocco (14,90 €), un lievitato vegano con pasta madre e farina di farro che conserva sofficità e aromaticità. Per chi segue la chetogenica, Probios presenta l’Uovo Keto (17,40 €), a basso contenuto di carboidrati e senza lattosio. Sul fronte salato, Motta in collaborazione con lo chef Bruno Barbieri lancia la Colomba Salata Ricetta Formaggio e Pere (9,90 €), pensata come proposta da aperitivo e alternativa alla tradizione dolce.

In chiusura, la Pasqua 2026 offre un ventaglio ampio: dai lievitati artigianali e d’autore alle uova tematiche e alle opzioni per diete specifiche, con prezzi e formati pensati per ogni occasione. Per scegliere tra uova di Pasqua e colombe, valutare la tipologia di destinatario, il budget e la disponibilità localmente o online rimane la strategia più efficace per trovare il regalo perfetto e sorprendere durante le feste.