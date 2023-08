Nuova ondata di caldo: come gestirla con il miglior condizionatore portatile

Da qualche giorno l’Italia è alle prese con una nuova ondata di caldo che, si spera, non dovrebbe durare molto. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come gestirla e affrontarla con qualche accorgimento e il miglior condizionatore portatile.

Nuova ondata di caldo

Secondo le previsioni meteo degli ultimi giorni, la nuova ondata di caldo, in Italia, dovrebbe avere breve durata e già nel fine settimana dovremmo trovare un po’ di sollievo. Ciononostante, questi giorni afosi sembrano non dover finire mai e si è sempre alla ricerca di soluzioni efficaci che ci permettano di rilassarci e divertirci ancora, in questi ultimi giorni di estate 2023.

Rispetto alla precedente ondata di caldo, questa preoccupa particolarmente le regioni settentrionali e buona parte di quelle centrali ma, in generale, il caldo afoso sta attraversano tutte le regioni italiane. Capire come gestire e affrontare quest’ondata di caldo, dunque, è veramente molto importante, non solo per continuare a riposare, ma anche per prevenire l’impatto che il caldo afoso può avere sulla salute di una persona, specie in una condizione di particolare fragilità.

Nuova ondata di caldo: consigli

Come per le precedenti ondate, anche con la nuova ondata di caldo di fine agosto è fondamentale mettere in atto alcuni accorgimenti che, indubbiamente, ci semplificheranno molto le cose. Prima di tutto, è importante bere molta acqua. Gli esperti consigliano di bere almeno due litri al giorno, ma ai soggetti fragili potrebbe venir consigliato anche di bere un po’ di più. Molto, dunque, dipende dalle condizioni di salute di ognuno.

In generale, è preferibile seguire un’alimentazione sana, nutriente e leggera. Evitate i piatti carichi di condimenti, i cibi particolarmente piccanti, ma anche le bevande alcoliche, zuccherate e tutte le bevande tipicamente estive. Queste non solo fanno ingrassare, ma disidratano. Al contrario, in estate è fondamentale mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo ed ecco perché è preferibile anche bere molta acqua e consumare alimenti particolarmente ricchi di acqua, come frutta e verdura.

Durante la giornata, fate anche più di una doccia fresca, qualche pediluvio e degli impacchi di ghiaccio su polsi, nuca e fronte. Se dovete uscire di casa nelle ore più calde, se potete, cercate di trovare un riparo all’ombra, almeno di tanto in tanto, indossate un cappello a tesa larga e applicate una protezione solare sul viso. Infine, indossate abiti larghi, dai colori chiari e in tessuto traspirante.

Evitate di cucinare nelle ore più calde della giornata. Gli elettrodomestici, in generale, riscaldano ulteriormente l’ambiente. La sera aprite porte e finestre e richiudetele il giorno dopo, non appena il sole inizia a fare capolino.

Nuova ondata di caldo: miglior condizionatore portatile

Il condizionatore portatile, insieme agli altri accorgimenti che dovrebbero, in ogni caso, essere adottati regolarmente, è la soluzione più immediata ed efficace per combattere la nuova ondata di caldo che, anche se destinata a durare poco, almeno per il momento, sembra non voler concedere alcuna tregua. Non tutti i condizionatori portatili sono efficaci ed è per questo che vi consigliamo Artic Cube, il primo condizionatore portatile per affrontare e gestire le ondate di caldo di quest’estate 2023.

Sano ed ecologico, Artic Cube funziona grazie ad una tecnologia di raffreddamento ad acqua per la quale l’aria calda di una stanza viene catturata dall’unità, spinta contro il filtro bagnato, lasciata evaporare e rimessa in circolo sotto forma di aria fresca.

Artic Cube rinfresca una stanza in pochissimo tempo e consente un notevole risparmio economico non solo perché non ha costi di installazione e manutenzione, ma anche perché l’apparecchio è posizionato nell’unica stanza dove serve. Con un’autonomia di otto ore, Artic Cube funziona grazie ad una presa di corrente elettrica. Ricordarsi di riempire il serbatoio di acqua prima dell’utilizzo.

