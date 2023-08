Ondata di calore di fine agosto: come combatterla al meglio

La nuova ondata di calore di fine agosto sta facendo registrare temperature elevate soprattutto nelle regioni settentrionali ma, in generale, tutto il Paese è alle prese con il caldo afoso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontarlo al meglio con qualche accorgimento e la giusta soluzione.

Ondata di calore di fine agosto

Da qualche giorno a questa parte, il nostro Paese sta affrontando una nuova ondata di calore, la terza di questa estate 2023, per la precisione, stando al parere degli esperti, con picchi elevatissimi in modo particolare sulle regioni settentrionali. Fortunatamente, come per le precedenti ondate, anche per questa possiamo contare su una serie di accorgimenti e risoluzioni definitive, grazie alle quali gestire e affrontare il caldo torrido di questi giorni.

Tenere a bada la nuova ondata di calore di fine agosto e i suoi effetti, con particolare riferimento alla salute di anziani, bambini e soggetti fragili, in generale, è fondamentale, tanto più perché si parla sempre troppo poco delle conseguenze che il caldo può avere sulla salute di queste categorie di persone.

Ondata di calore di fine agosto: consigli

Come per le precedenti ondate, anche la nuova ondata di calore di fine agosto può essere affrontata nello stesso modo. Il nostro consiglio, come il consiglio degli esperti, è quello di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata ma, se è proprio necessario, procuratevi un cappello a tesa larga, applicate una protezione solare sul viso e, di tanto in tanto, cercate un po’ di refrigerio all’ombra o in qualche posto con l’aria condizionata.

Quando siete in casa, fate delle docce fresche durante la giornata, un pediluvio e degli impacchi di ghiaccio sui polsi, la nuca e la fronte.

Indossare abiti larghi, dai colori chiari e in tessuto traspirante vi aiuterà a sopportare meglio il caldo, sia in casa che fuori casa.

La sera aprite porte e finestre e richiudetele il giorno dopo, poco prima che si affacci il sole.

Seguite un’alimentazione sana e leggera.

Ondata di calore di fine agosto: miglior rimedio

La nuova ondata di calore di fine agosto non può essere affrontata bene se non ci si affida anche ad un buon condizionatore, che sia efficace ma che, allo stesso tempo, faccia risparmiare sulla bolletta. D’altra parte, la ragione per cui, ancora oggi, molte persone rinunciano al condizionatore è legata ai costi dell’acquisto, quelli di manutenzione e quelli sulla bolletta.

Artic Cube è il primo condizionatore portatile sul quale fare affidamento per affrontare e gestire il caldo di fine agosto perché non richiede alcuna installazione e può essere trasportato con facilità, laddove è necessario, al momento. Il condizionatore, che per funzionare necessita di una presa per la corrente elettrica, ha un’autonomia di otto ore.

Sano ed ecologico, Artic Cube è piccolo nelle dimensioni, ma è dotato di un motore potente e silenzioso, con tre livelli di velocità. La luce soffusa che emana durante il suo funzionamento, la notte concilia il sonno.

Artic Cube funziona grazie ad una tecnologia di raffreddamento ad acqua, grazie alla quale l’apparecchio cattura l’aria calda di una stanza, la spinge contro il filtro bagnato, la lascia evaporare e la rimette in circolo, sotto forma di aria fresca.

