L’olio essenziale di sandalo è uno degli oli più utilizzati in aromaterapia, ma è anche benefico per la salute dei capelli. Scopriamo insieme perché.

Olio essenziale di sandalo: le proprietà per i capelli

L’olio essenziale di sandalo si ricava dalla corteccia dell’albero omonimo, e viene molto utilizzato in aromaterapia o per eseguire dei massaggi per indurre rilassamento e calmare stati di ansia, tensione e stress.

L’olio essenziale di sandalo viene molto utilizzato anche per dare tono alla pelle, e per contrastare l’acne e l’eccesso di sebo. Il rimedio naturale è anche un antispastico, espettorante e antisettico naturale. Tuttavia, recenti studi hanno dimostrato che l’olio è benefico anche per i capelli.

Olio essenziale di sandalo: i benefici per i capelli

L’olio essenziale di sandalo è davvero un toccasana per i capelli. Se applicato sulla cute e sulla chioma, infatti, il rimedio naturale stimola il bulbo pilifero, provocando così una più rapida crescita dei capelli.

L’olio essenziale di sandalo produrrebbe effetti visibili già dopo 6 giorni di trattamento, perché provoca un aumento della cheratina, una sostanza responsabile della crescita e della salute dei nostri capelli.

L’olio naturale, quindi, può essere un valido aiuto per coloro che soffrono di alopecia o per chi perde una gran quantità di capelli. Vediamo ora come beneficiare di questi effetti.

Olio essenziale di sandalo: come utilizzarlo sui capelli

L’olio essenziale di sandalo può essere utilizzato in molti modi sui capelli.

Per esempio, può essere aggiunto in piccole quantità all’acqua calda per effettuare un bagno rilassante e al tempo stesso per fortificare la chioma.

In alternativa, è possibile mischiare qualche goccia di olio essenziale di sandalo all’olio essenziale di lavanda, per effettuare un massaggio rilassante sulla cute, idratare i capelli e stimolarne così la crescita. Perché i prodotti penetrino in profondità, è necessario effettuare il massaggio con movimenti lenti e circolari, in modo da eliminare anche stress, ansia e nervosismo.