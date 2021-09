La dieta di Paola Egonu: schema e menu

Paola Egonu, pallavolista italiana che è stata anche portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è molto attenta alla sua alimentazione. Come tutti gli atleti, anche lei infatti segue una dieta che le consente di restare in forma. Scopriamo tutti i dettagli sulla sua alimentazione e impariamo a conoscere le sue abitudini.

La dieta di Paola Egonu

Paola Egonu ha svelato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera di non essere attualmente seguita da nessun nutrizionista. La pallavolista infatti riesca da sola ad auto-bilanciarsi nell’alimentazione calibrando la sua dieta in 3 macro categorie, ossia: proteine, carboidrati e verdure.

Avendo trovato un giusto equilibrio, la donna riesce a nutrirsi in modo corretto senza dover seguire alcuna dieta specifica.

Cosa mangia Paola Egonu

Paola Egonu segue quindi un’alimentazione davvero sana che le consente di non prendere chili di troppo. La pallavolista fa almeno 5 pasti al giorno: colazione, spuntino a metà mattina, pranzo, spuntino a metà pomeriggio e cena.

Nel caso in cui debba allenarsi al mattino, la ragazza fa colazione con yogurt o latte, carboidrati complessi, della marmellata e un frutto. Prima di iniziare l’allenamento comunque lascia passare due ore.

Quando invece la pallavolista si allena nel pomeriggio, l’apporto calorico maggiore sarà durante il pranzo. In questo caso infatti consuma un pranzo formato da riso o pasta integrali, carne o pesce e verdure.

I condimenti sono molto leggeri, infatti utilizza in genere olio EVO, pomodoro e grana padano.

Anche le cotture degli alimenti sono leggere e non ci sono cotture troppo lunghe o ricche di grassi. Ad esempio la carne viene spesso cotta ai ferri e il pesce cotto al vapore.

Gli alimenti a cui non riesce riunciare Paola Egonu

La pallavolista sta quindi molto attenta alla sua dieta, ma nonostante questo ama concersi anche alcuni piatti calorici. In particolare la donna ama il platano fritto, il riso saltato con le verdure e il semolino.