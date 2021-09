La cistite interstiziale, conosciuta anche come dolore pelvico cronico, è un problema che riguarda numerose persone di ogni età e sesso. Scopriamo insieme i dettagli di questa malattia che causa dolore e grande fastidio.

Cos’è la cistite interstiziale?

La cistite interstiziale è una disfunzione cronica che riguarda le pareti pelviche e che rende molto difficile urinare, inoltre provoca anche molto dolore che viene percepito in modo costante oppure ciclico per oltre sei mesi.

Questa problematica è abbastanza diffusa e riguarda numerose persone tra cui anche la nota attrice Francesca Neri. La donna ne ha infatti parlato di recente nel suo libro autobiografico intitolato “Come carne viva”.

Sintomi della cistite interstiziale

La cistite interstiziale è una malattia invalidante e molto dolorosa che si manifesta con alcuni specifici sintomi.

In un terzo dei casi, i sintomi di questa malattia sono gli stessi della cistite classica e comprendono quindi dolore, bruciore e bisogno continuo di utinare.

In questo caso però non ci sono delle infezioni urinarie.

Gli uomini possono manifestare dolore ai testicoli, allo scroto, al perineo e al pube. Anche le eiaculazioni diventano dolorose.

A differenza della cistite comune essa non è causata da stress, ma al contrario si presenta con dolore continuo che rischia di causare disturbi psicologici come depressione e ansia.

Cause della cistite interstiziale

La malattia ha cause che per il momento non sono ancora note.

Si tratta di una condizione infiammatoria cronica che, secondo gli esperti di Humanitas, può riguardare persone di ogni età e di ogni sesso. Bisogna però dire che questa malattia riguarda maggiormente le donne.

Come detto, le cause non sono note ma di certo possono farne parte infezioni alle vie urinarie oppure malattie di origine virale. Anche interventi chirurgici possono provocare la cistite interstiziale.

Secondo gli specialisti, una delle cause potrebbe essere legata a un indebolimento progressivo del rivestimento delle pareti della vescica.

L’assottigliamento di questo strato composto da glicosaminoglicani infatti favorisce il processo per cui le sostanze irritanti contenute nell’urina aggrediscono in modo serio le pareti stesse della vescica. Questo va quindi a causare delle infiammazioni che con il tempo peggiorano.