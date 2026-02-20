Orario lezioni Yoga Studio Fondamenta: settimana 16 – 22 febbraio 2026

Programma settimanale dello Yoga Studio Fondamenta

Lo Yoga Studio Fondamenta presenta il programma settimanale valido per il periodo 16 – 22 febbraio 2026. L’offerta riguarda una singola insegnante, Susanna, che conduce tutte le sessioni previste nella settimana. Il riepilogo indica gli orari, le tipologie di pratica e le modalità per condividere o salvare gli appuntamenti.

Il calendario giornaliero dettaglia le attività, le fasce orarie e le eventuali giornate senza lezioni. Il testo è pensato per favorire la pianificazione della partecipazione, la scelta del corso più adatto e la diffusione delle informazioni tramite i canali ufficiali dello studio.

Calendario dettagliato dal 16 al 22 febbraio 2026

A seguito delle indicazioni sulla pianificazione, il calendario presenta gli appuntamenti dal 16 al 18 febbraio. I turni consentono la scelta tra pratiche dolci, dinamiche e orientate al mattino.

Lunedì 16 febbraio prevede tre lezioni condotte da Susanna: alle 08:45 Yin yoga, alle 13:00 Vinyasa yoga e alle 19:15 una Yoga Expert class rivolta a praticanti avanzate.

Martedì 17 febbraio inizia alle 07:30 con Morning yoga e prosegue alle 13:00 con una sessione di Hatha yoga, pensata per la pausa pranzo.

Mercoledì 18 febbraio è prevista una sola lezione serale di Vinyasa yoga alle 19:30, indicata per chi predilige orari dopo il lavoro o lo studio.

Gli orari sono articolati per facilitare la partecipazione di donne e teen con impegni differenti durante la giornata. Il calendario rimane aggiornabile in base alle comunicazioni ufficiali dello studio.

Come leggere gli orari e i livelli

Il calendario indica per ciascuna sessione un titolo che sintetizza approccio e intensità della lezione. Il Yin yoga privilegia il rilascio e l’allungamento profondo. Le lezioni in flusso coordinano movimento e respiro. Le proposte con impostazione più tecnica sono riservate a praticanti esperti; la Yoga Expert class richiede familiarità con sequenze avanzate. Comprendere queste etichette facilita la scelta della lezione più adatta in base a livello fisico e obiettivi personali. La lettura degli orari va completata con il livello indicato accanto al titolo per garantire corrispondenza tra capacità e impegno richiesto.

Programmazione per la seconda metà della settimana

La lettura degli orari prosegue ricordando che il livello indicato accanto al titolo garantisce corrispondenza tra capacità e impegno richiesto.

Giovedì 19 febbraio lo studio propone tre momenti: Hatha alle 09:00, Vinyasa alle 13:00 e un secondo turno di Hatha alle 19:30. Ogni sessione mantiene la durata consueta e livelli variabili per principianti e praticanti avanzate.

Venerdì 20 febbraio si replica l’apertura mattutina con Morning yoga alle 07:30 e, alle 13:00, è prevista una lezione di Yin rivolta al rilascio e alla flessibilità muscolare.

Il fine settimana, sabato 21 e domenica 22 febbraio, non sono previste lezioni programmate: le giornate sono riservate al recupero, alla pratica autonoma o ad appuntamenti privati non inseriti nel calendario pubblico. Lo studio segnala che il calendario potrebbe subire aggiornamenti comunicati sui canali ufficiali.

Consigli per la partecipazione settimanale

In questo contesto, per ottimizzare la partecipazione settimanale le frequentanti devono pianificare le sessioni in funzione degli obiettivi personali. Chi privilegia recupero e rilassamento sceglie preferenzialmente le classi di Yin yoga. Chi mira ad aumentare energia e resistenza si orienta su Vinyasa yoga o sessioni mattutine come Morning yoga.

Dal punto di vista strategico, la presenza regolare accelera i progressi tecnici e i benefici fisici. Presenza regolare indica almeno due partecipazioni settimanali distribuite su giorni differenti. Azioni concrete implementabili: creare un piano settimanale con almeno tre slot alternativi, verificare compatibilità di livello prima dell’iscrizione e alternare sessioni di intensità diversa per favorire il recupero. Eventuali aggiornamenti al calendario saranno comunicati sui canali ufficiali dello studio.

Modalità di condivisione e prenotazione

Lo studio offre opzioni strutturate per condividere e prenotare le lezioni, facilitando la gestione degli appuntamenti e la partecipazione collettiva. Le notifiche e gli aggiornamenti restano pubblicati sui canali ufficiali dello studio, garantendo coerenza informativa per chi segue il calendario.

Ogni lezione consente la condivisione tramite e-mail, Facebook, Twitter, LinkedIn e Whatsapp, oltre alla funzione per copiare un link diretto all’evento. Il sistema di registrazione e login permette di bloccare il posto e ricevere promemoria; tali strumenti agevolano l’organizzazione di sessioni di gruppo e l’archiviazione nei propri strumenti digitali.

Riepilogo e suggerimenti pratici

Lo Yoga Studio Fondamenta propone, dal 16 al 22 febbraio 2026, una sequenza di corsi condotti da Susanna. Le lezioni coprono il rilassamento profondo e pratiche dinamiche. Il calendario integra sessioni mattutine, nella pausa pranzo e serali per adattarsi a diversi ritmi di vita.

Sabato 21 e domenica 22 febbraio non sono previste lezioni pubbliche, offrendo uno spazio per il recupero fisico e il rifornimento energetico. Dal punto di vista organizzativo, la piattaforma dello studio consente di prenotare il posto e ricevere promemoria; tali strumenti facilitano l’organizzazione di sessioni collettive e l’archiviazione nei propri strumenti digitali.

La scelta delle lezioni deve basarsi su orari, livello di pratica e obiettivi personali. I dati mostrano un trend chiaro: la regolarità delle presenze è correlata a progressi misurabili nella flessibilità e nella gestione dello stress. A supporto della partecipazione, la registrazione sul portale e le opzioni di condivisione migliorano la comunicazione con la comunità dello studio.

Azioni concrete implementabili: annotare orari preferiti, segnare le lezioni frequentate su un diario personale e valutare sensazioni post-pratica. Il framework operativo si articola in monitoraggio settimanale, revisione mensile degli obiettivi e aggiornamento della routine. Il monitoraggio delle presenze permette di stabilire una routine sostenibile e di misurare i benefici nel tempo.

Ultimo fatto rilevante: la settimana include due giorni senza lezioni pubbliche, occasione utile per consolidare la pratica personale e per il recupero.