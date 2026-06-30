Palla da Ginnastica Multifunzionale: Soluzioni per Fitness e Benessere

La palla da ginnastica multifunzionale è un accessorio versatile che può trasformare la tua routine di fitness e benessere. Perfetta per esercizi di stabilitàfisioterapia o come sedia ergonomica questa palla è realizzata con materiali resistenti e sicuri, adatti a tutte le età e livelli di fitness.
Che tu sia un appassionato di fitness, un professionista della riabilitazione o semplicemente cerchi un modo per migliorare la tua postura durante la giornata lavorativa, la palla da ginnastica multifunzionale è la soluzione ideale.
Benefici della Palla da Ginnastica Multifunzionale
La fit ball offre numerosi vantaggi per il corpo e la mente. Ecco alcuni dei principali benefici:
- Rinforzo del core Esercizi come crunches, plank e push-ups sulla palla migliorano la stabilità e la forza dei muscoli addominali.
- Miglioramento della flessibilità Stretching dinamico e statico aiutano a migliorare la mobilità articolare.
- Equilibrio e coordinazione Esercizi di bilanciamento sfidano la tua stabilità, migliorando la coordinazione e la forza muscolare.
- Postura corretta Utilizzare la palla come sedia stimola i muscoli posturali, riducendo il disagio da seduta prolungata.
Applicazioni Pratiche
La palla da ginnastica multifunzionale è perfetta per:
- Rilassare la colonna vertebrale
- Mantenere una postura corretta durante gli esercizi
- Essere utilizzata come sedia a casa o in ufficio
- Recupero funzionale in riabilitazione
- Ginnastica correttiva
- Fitness e Pilates
Dati Tecnici e Come Scegliere la Palla Giusta
La physio ball è realizzata in gomma resistente ed antiscoppio, con un peso di circa 1 kg. È disponibile in tre diametri:
- 55 cm (rossa) Per persone di altezza compresa tra 165 e 175 cm
- 65 cm (blu) Per persone di altezza compresa tra 175 e 185 cm
- 75 cm (grigio) Per persone di altezza compresa tra 185 e 195 cm
Spedizioni e Tempi di Consegna
Per ordini superiori ai 50 euro, le spese di spedizione sono gratuite. Per ordini inferiori, le spese variano in base al peso:
- Da 0 a 5 kg: € 6,10
- Da 5 a 10 kg: € 8,54
- Da 10 a 20 kg: € 9,76
- Da 20 a 30 kg: € 10,98
- Da 30 a 50 kg: € 15,86
- Da 50 a 100 kg: € 26,84
- Da 100 a 200 kg: € 54,90
- Da 200 a 300 kg: € 79,30
- Da 300 a 500 kg: € 100,00
- Oltre i 500 kg: € 200,00
I tempi di spedizione sono di 24/48 ore lavorative per tutta Italia e 72 ore lavorative per le isole e la Calabria. Per ordini su bancali e lettini elettrici, i tempi di consegna variano dai 3 ai 7 giorni lavorativi.
Una volta affidati al corriere, potrai seguire la spedizione tramite il tracking inviato all’indirizzo email tracking@. Assicurati di controllare anche la cartella della posta indesiderata o spam.