Palla da Ginnastica Multifunzionale: Soluzioni per Fitness e Benessere

La palla da ginnastica multifunzionale è un accessorio versatile che può trasformare la tua routine di fitness e benessere. Perfetta per esercizi di stabilitàfisioterapia o come sedia ergonomica questa palla è realizzata con materiali resistenti e sicuri, adatti a tutte le età e livelli di fitness.

Che tu sia un appassionato di fitness, un professionista della riabilitazione o semplicemente cerchi un modo per migliorare la tua postura durante la giornata lavorativa, la palla da ginnastica multifunzionale è la soluzione ideale.

Benefici della Palla da Ginnastica Multifunzionale

La fit ball offre numerosi vantaggi per il corpo e la mente. Ecco alcuni dei principali benefici:

Rinforzo del core Esercizi come crunches, plank e push-ups sulla palla migliorano la stabilità e la forza dei muscoli addominali.

Esercizi come crunches, plank e push-ups sulla palla migliorano la stabilità e la forza dei muscoli addominali. Miglioramento della flessibilità Stretching dinamico e statico aiutano a migliorare la mobilità articolare.

Stretching dinamico e statico aiutano a migliorare la mobilità articolare. Equilibrio e coordinazione Esercizi di bilanciamento sfidano la tua stabilità, migliorando la coordinazione e la forza muscolare.

Esercizi di bilanciamento sfidano la tua stabilità, migliorando la coordinazione e la forza muscolare. Postura corretta Utilizzare la palla come sedia stimola i muscoli posturali, riducendo il disagio da seduta prolungata.

Applicazioni Pratiche

La palla da ginnastica multifunzionale è perfetta per:

Rilassare la colonna vertebrale

Mantenere una postura corretta durante gli esercizi

Essere utilizzata come sedia a casa o in ufficio

Recupero funzionale in riabilitazione

Ginnastica correttiva

Fitness e Pilates

Dati Tecnici e Come Scegliere la Palla Giusta

La physio ball è realizzata in gomma resistente ed antiscoppio, con un peso di circa 1 kg. È disponibile in tre diametri:

55 cm (rossa) Per persone di altezza compresa tra 165 e 175 cm

Per persone di altezza compresa tra 165 e 175 cm 65 cm (blu) Per persone di altezza compresa tra 175 e 185 cm

Per persone di altezza compresa tra 175 e 185 cm 75 cm (grigio) Per persone di altezza compresa tra 185 e 195 cm

Spedizioni e Tempi di Consegna

Per ordini superiori ai 50 euro, le spese di spedizione sono gratuite. Per ordini inferiori, le spese variano in base al peso:

Da 0 a 5 kg: € 6,10

Da 5 a 10 kg: € 8,54

Da 10 a 20 kg: € 9,76

Da 20 a 30 kg: € 10,98

Da 30 a 50 kg: € 15,86

Da 50 a 100 kg: € 26,84

Da 100 a 200 kg: € 54,90

Da 200 a 300 kg: € 79,30

Da 300 a 500 kg: € 100,00

Oltre i 500 kg: € 200,00

I tempi di spedizione sono di 24/48 ore lavorative per tutta Italia e 72 ore lavorative per le isole e la Calabria. Per ordini su bancali e lettini elettrici, i tempi di consegna variano dai 3 ai 7 giorni lavorativi.

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