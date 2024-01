Come avviene ogni anno a Gennaio inizia la corsa ai rimedi dopo giorni di abbuffate a pranzi e cene natalizie. Esistono per fortuna alcuni consigli alimentari e non per far tornare la pancia piatta dopo Natale: ecco come.

Pancia, come farla tornare piatta dopo le feste di Natale?

Dopo i pranzi e i cenoni delle festività natalizie molte persone, la maggior parte in realtà, accusano un fastidioso gonfiore addominale. E’ il risultato di tanti giorni “liberi” di cibo grasso, lieviti contenuti nei prodotti da forno come pane e pizza, bevande zuccherate e poca attività fisica. Esistono per fortuna molti suggerimenti e consigli per far tornare la pancia piatta dopo Natale.

Alimentazione sana, acqua e tisane detossinanti e purificanti sono i tre punti chiave per eliminare la fastidiosa sensazione della pancia gonfia e farla tornare piatta.

Partiamo dalla prima: per sgonfiare la pancia è necessario limitare gli alimenti di Natale e dimezzare la quantità di carboidrati come pane, pasta, patate e legumi, e proteine, grassi saturi e cibi proteici. A questi preferire abbinamenti come pasta e verdure, proteine e verdure oppure meglio verdura con frutta.

Meglio non saltare mai i pasti ma fare degli spuntini a base di frutta come l’uva, l’ananas (per la digestione) la papaya e l’avocado, i kiwi (hanno moltissime vitamine) evitando di mangiare la frutta a fine pasto, poiché l’acidità di stomaco aumenta e anche la fermentazione intestinale.

Altro consiglio per la pancia piatta è non utilizzare condimenti grassi come burro ed olio, meglio insaporire il cibo utilizzando spezie come salvia, rosmarino, basilico, prezzemolo, ecc.

Sì agli alimenti sgonfia pancia, come i finocchi che hanno proprietà digestive e diuretiche, oltre ad avere pochissime calorie, i broccoli, l’insalata, le carote, lo yogurt, il salmone.

Infine il consumo di tisane ed infusi è un rimedio naturale efficace per sgonfiare la pancia. Ad esempio il tè verde è un vero e proprio medicinale naturale dalle proprietà antibatteriche, antiossidanti e dimagranti. Questo permette di bruciare i grassi in eccesso, oltre che a ridurne l’assorbimento ed eliminare grasso addominale.

Come avere la pancia piatta dopo Natale? Consigli

Per avere una pancia piatta e tonica soprattutto dopo i giorni di abbuffate di Natale in compagnia, non basta ridurre le calorie e soprattutto non bisogna saltare i pasti. E’ importante l’indice glicemico degli alimenti, che tiene conto della velocità di assorbimento dei cibi e ne misura l’effetto sulla glicemia.

Un consiglio è bere una tazza di tè verde a colazione, perfetta per disintossicare oltre che per fare il pieno di antiossidanti. Se però rinunciare alla tazza di caffellatte è un sacrificio troppo grande, allora è meglio sostituire il latte vaccino e puntare su bevande vegetali, contro i gonfiori e i disturbi correlati al lattosio.

E’ importante contenere l’assunzione di zucchero. Un consumo esagerato di zucchero, infatti, aumenta il rischio di malattie, come sovrappeso, obesità, malattie metaboliche.