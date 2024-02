La pastinaca è un tubero simile alla carota, dal sapore dolciastro e ricco di antiossidanti e micronutrienti ma sconosciuto ai più. Scopriamo meglio le sue proprietà e calorie.

Pastinaca: cos’è, proprietà e calorie

Un ortaggio ancora poco conosciuto ma ricco di benefici e proprietà, parliamo della pastinaca. Si tratta di un tubero ad oggi poco utilizzato, tuttavia, ha origini molto antiche e veniva utilizzato in cucina già a partire dal Medioevo, prevalentemente sotto forma di purea. In Italia è andata via via a scomparire e a essere sostituita. Ma quali sono le sue proprietà?

Dal gusto dolce e molto apprezzato, ha ottime proprietà nutrizionali, ecco le principali: ricca di nutrienti, tra cui vitamina C, vitamina K, folati, vitamina E e fosforo;

è ricca di fibre;

ha proprietà antiossidanti;

presenta proprietà antitumorali.

Da consumare cruda o cotta, come primo piatto o contorno, il gusto dolce della pastinaca e la sua consistenza compatta, conquisteranno il palato di gradi e piccini. La pastinaca è una pianta erbacea riconducibile alla carota, di cui si consuma principalmente la radice. Proprio per la sua somiglianza con la pianta di carote la pastinaca viene definita anche carota bianca.

Oltre ad essere utilizzata in cucina la polpa delle sue radici e i suoi semi vengono utilizzati anche per utilizzo farmacologico e omeopatico, grazie alle sue numerose proprietà benefiche. Simile alla carota, invece, il sapore e la consistenza una volta cotta è più simile alla patata. La sua polpa risulta molto dolce e ha un sapore leggermente acidulo.

Cos’è la Pastinaca: proprietà e calorie

La Pastinaca, ortaggio poco noto ma ricco di benefici e proprietà, proviene dai Paesi asiatici. Dall’aspetto simile a una carota, ha un sapore piuttosto dolce ma anche amaro simile a una patata. Ecco quali sono le calorie della pastinaca. E’ considerata uno degli ortaggi più energetici, al pari della patata, ma più ricca di fibre e sali minerali: 100 gr di radice hanno circa 74 kcal, di cui l’80% è composto da acqua, mentre il rimanente 20% è composto da carboidrati, proteine, zuccheri, fibre e sali minerali importanti come il potassio, magnesio, il calcio e il fosforo.

Questi i principali benefici e proprietà:

La sua buccia e la sua polpa contengono falcarinolo, un composto sviluppato da alcune piante che mira a proteggerle dai parassiti. Questa sostanza, se assunta in piccole dosi risulta protettiva nei confronti del cancro del colon-retto.

Ha un effetto antiossidante, grazie alla vitamina C e ad alcuni gruppi della vitamina B, che vanno a rallentare il processo di invecchiamento cellulare ad opera dei radicali liberi.

Essendo ricca di potassio è indicata nella dieta degli sportivi o nei soggetti ipertesi che beneficiano dell’assunzione di questo minerale.

Ha un’azione antinfiammatoria e anti-fungina.

Grazie al suo ricco apporto di fibre aiuta a prevenire e contrastare la stipsi e aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

È possibile consumare le pastinache più giovani e tenere anche crude, grattugiandole e condendole come un’insalata, invece le pastinache più vecchie o grosse sono perfette per essere consumate cotte, realizzando antipasti, vellutate o dei contorni gustosi da accompagnare a carne o pesce.