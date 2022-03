SOS pelle sensibile: 5 consigli per un make-up impeccabile

Avere la pelle delicata, che tende ad arrossarsi, a pizzicare e dare una fastidiosa sensazione di calore è una problematica che accomuna circa 8 donne su 10, che scoprono ogni giorno di avere una pelle stressata e intollerante a numerosi fattori, spesso anche banali.

Una pelle delicata non vuol dire dover rinunciare al make-up di tutti i giorni, occorre prestare attenzione ai campanelli di allarme come rossore e prurito e seguire una beauty routine su misura per la propria tipologia di cute.

5 step fondamentali per una beauty routine a prova di rossori

Seppur ogni incarnato può avere delle caratteristiche differenti e reagire in modo diverso ai prodotti utilizzati, quando si tratta di truccare una cute sensibile è molto importante seguire alcune semplici ma fondamentali regole di base:

Detergere la pelle: rischiare di aggiungere il make-up alle impurità accumulate sul viso è sicuramente la prima cosa da evitare per prevenire il rischio di reazioni allergiche. È consigliabile eseguire una detersione profonda della cute tramite prodotti specifici e delicati come ad esempio le mousse, perfette per la pelle secca e sensibile. Non rinunciare alla ‘’base trucco’’: per proteggere la pelle dal make-up, l’ideale è applicare dopo la detersione un siero o una crema viso dalle proprietà idratanti studiate per rafforzare i naturali meccanismi difensivi della pelle contro raggi UV e Pulire regolarmente i pennelli: non basta prendersi cura della propria pelle, è necessario anche curare i cosmetici e prodotti che si vanno ad utilizzare, prestando particolare attenzione ai pennelli. Tra le setole infatti, vanno a depositarsi residui di trucco, batteri e sebo, è quindi fondamentale lavarli dopo l’utilizzo con appositi prodotti o semplicemente con uno shampoo per evitare allergie e irritazioni. Provare i prodotti prima dell’ uso: la pelle sensibile può avere reazioni a fattori che sono solitamente tollerati dalla pelle “normale”. È consigliabile dunque prelevare una piccola dose di prodotto e testarlo sul collo prima di applicarlo sul viso, se in 48 ore non si presenterà alcun rossore, fastidio o irritazione, potrete tranquillamente inserire il prodotto nella vostra beauty routine quotidiana. Scegliere prodotti ipoallergenici di qualità: la scelta dei prodotti è sicuramente il passaggio più importante per una beauty routine a prova di pelli delicate. È necessario infatti prestare attenzione all’ etichetta e alle descrizioni dei prodotti che si vogliono acquistare, scegliendo cosmetici adatti alla pelle sensibile, dermatologicamente testati, possibilmente naturali e rigorosamente nichel-free.

Bio Boutique La Rosa Canina: la cosmesi naturale e di qualità

La scelta dei cosmetici e dei prodotti make-up non è poi così difficile con lo shop online Bio Boutique La Rosa Canina!

Dalla cura del corpo, del viso, dei capelli fino ai prodotti per il make-up, sul sito Bio Boutique La Rosa Canina troverete più di 50 brand selezionati per voi per la qualità e l’efficacia dei loro prodotti biocertificati, vegan, nickel tested e cruelty free.

Se la vostra pelle è particolarmente delicata vi consigliamo due brand in particolare:

Purobio Cosmetics: uno dei brand italiani di make-up e cosmetici più amati dalle donne con la pelle delicata. I suoi prodotti sono biocertificati, vegan, nickel tested e senza glutine… Insomma Purobio è la soluzione alla vostra pelle arrossata!

Nabla Cosmetics: un brand italiano famoso per la sua filosofia aziendale basata sulla ricerca di alte performance attraverso l’utilizzo di ingredienti sempre pregiati, prediligendo quelli naturali. Nabla è un’azienda 100% cruelty free e vegan per la maggior parte dei prodotti.

