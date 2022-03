Le vitamine sono sostanze fondamentali per mantanere in salute l’organismo e per questo devono essere regolarmente assunte con l’alimentazione. Ci sono alcune vitamine particolarmente utili per proteggere il sistema immunitario in maniera efficace e del tutto naturale. Vediamo insieme quali sono quelle più utili a questo scopo.

Vitamine per proteggere il sistema immunitario: vitamina C

La vitamina C è senza dubbio la vitamina migliore per proteggere il sistema immunitario in modo del tutto naturale. Questa sostanza è fondamentale per prevenire problemi quali influenza e raffreddore, per questo non deve mai mancare nell’organismo.

Tale vitamina è davvero essenziale per contribuire al corretto funzionamento del sistema immunitario dal momento che lo stimola e lo protegge dall’azione antiossidante degli agenti esterni.

La vitamina C è anche utile per migliorare l’assorbimento del ferro e per la formazione di collagene.

Gli alimenti che contengono quantità maggiori di questa vitamina sono frutti come arance, mandarini, limoni, kiwi, fragole e verdure quali spinaci, cavolo, pomodori, peperoni e broccoli.

Vitamine per proteggere il sistema immunitario: vitamina D

Un’altra vitamina indispensabile per il corretto funzionamento del sistema immunitario è la vitamina D. Questa è in grado di potenziare l’organismo andando a rinforzare e supportare la reazione dei globuli bianchi.

Conosciuta anche come vitamina del Sole, essa viene prodotta dalla pelle quando ci si espone ai raggi del sole.

Nel corso dei mesi estivi è possibile fare quindi il pieno di questa vitamina e immagazzinarla per l’inverno.

Tra gli alimenti che ne contengono di più ricordiamo pesce, uova, avocado, funghi e cacao.

Vitamine per proteggere il sistema immunitario: vitamine del complesso B

Le vitamine del complesso B sono molto utili per la salute dell’organismo in quanto offrono la capacità di migliorare la metabolizzazione di grassi e zuccheri.

Nello specifico, la vitamina B6 è in grado di rinforzare la barriera immunitaria contro le malattie più comuni.

La vitamna B9 è invece capace di migliorare la produzione del sangue.