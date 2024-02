Lo sapevate che più avete fratelli e sorelle e più peggiora la salute mentale, specie negli adolescenti? A rivelarlo è un recente studio; ecco perché questo accade.

Perché avere fratelli peggiora la salute mentale degli adolescenti? Lo studio

Uno studio recente ha rivelato che c’è un legame, negativo, tra la salute mentale e l’avere fratelli o sorelle in adolescenza. Secondo questo studio svolto in paesi diversi quali Stati Uniti e in Cina infatti il benessere psicologico degli adolescenti con più fratelli è peggiore rispetto a quella degli adolescenti figli unici. Ma cosa dice lo studio, in paesi così diversi tra loro ma con stesso risultato?

Il gruppo di ricerca ha analizzato i dati di più di 9.400 studenti del China Education Panel Study che frequentavano la “nostra” terza media e di 9.100 compagni coetanei americani dell‘Early Childhood Longitudinal Study – Kindergarten Cohort. Si tratta in entrambi i casi di studi che raccolgono informazioni sulla salute degli adolescenti cinesi nel primo caso e di quelli statunitensi nel secondo. Fino a qualche anno fa la Cina seguiva la politica del figlio unico. Di conseguenza ben il 34% dei ragazzi cinesi non aveva fratelli, contro il 12,6 dei nord americani.

In Cina i teenager che avevano una migliore salute mentale erano quelli cresciuti come figli unici. Negli Stati Uniti stessa cosa per figli unici o che avevano al massimo un fratello o una sorella. Quelli con la peggior salute mentale invece sono quelli che hanno fratelli o sorelle maggiori con poca differenza di età. La situazione peggiore è quello in cui i due fratelli hanno un anno di differenza.

I ricercatori ipotizzano che la responsabilità è della cosiddetta teoria della diluizione delle risorse. In pratica se si è figli unici, si avranno tutte le attenzioni emotive ed economiche dei genitori e dei parenti per sé. Al contrario se si è in tre o quattro fratelli ad esempio avremo per forza meno attenzioni di qualsiasi tipo, perché i genitori devono occuparsi di tutti e tutto.

Questo sarebbe il motivo per cui fratelli o sorelle che hanno una minore differenza di età sono quelli che stanno peggio: chiederanno più o meno le stesse cose ai genitori, entrando in competizione.

Avere fratelli peggiora la mente: ecco perché

Come visto, lo studio condotto sia negli Stati Uniti che in Cina, due Paesi opposti praticamente in tutto, porta a uno stesso risultato: coloro che hanno fratelli o sorelle hanno una salute mentale peggiore rispetto ai figli unici. Questo dato allarmante inoltre peggiora se la differenza di età tra fratelli è di circa un anno, quindi molto ridotta. Più fratelli ci sono, più la salute mentale è a rischio, anche se ci sono dei fattori da tenere in considerazione per valutare l’impatto di questa condizione sulla mente dei giovanissimi.

Risultati analoghi sono stati riscontrati nei ragazzi sia statunitensi sia cinesi. A differenziare la situazione intervengono fattori come l’età dei fratelli e delle sorelle e la differenza di età tra gli stessi. Questo fenomeno si spiega perché i genitori devono per forza diluire attenzione e risorse tra più fratelli e questo può avere conseguenze non indifferenti sulla salute mentale dei ragazzi.

“Se pensi alle risorse dei genitori come a una torta, un bambino significa che riceve tutta la torta, tutta l’attenzione e le risorse dei genitori. Ma quando si aggiungono più fratelli, ogni bambino riceve meno risorse e attenzioni da parte dei genitori, e ciò potrebbe avere un impatto sulla sua salute mentale”, afferma Doug Downey, principale autore e docente di sociologia all’ateneo statale dell’Ohio.