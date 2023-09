Perché bere un bicchiere di vino rosso fa bene alla salute? E’ davvero così o si tratta di un falso mito? Scopriamo se si può bere il vino rosso e le sue proprietà benefiche.

Perché bere un bicchiere di vino rosso fa bene alla salute?

Lo sapevate che bere un bicchiere di vino rosso al giorno può essere molto utile per la nostra salute? Ma ricordate, sempre con moderazione ed equilibrio. Ecco gli innumerevoli benefici del vino rosso sull’organismo e come agisce in modo indiretto.

Un bicchiere al giorno di vino rosso accompagnerà i vostri piatti e migliorerà notevolmente il vostro benessere. Ecco il perché.

Il vino rosso, secondo i medici di tutto il mondo, avrebbe degli effetti positivi sulla salute se assunto nelle dosi raccomandate e consigliate, ovvero circa un bicchiere (150ml) al giorno per le donne e più o meno il doppio della quantità (due bicchieri) per gli uomini adulti.

I benefici del vino sul nostro organismo sarebbero molteplici, in particolar modo porterebbero benefici al cuore e al cervello, diminuendo il rischio di attacco cardiaco e di ictus, malattie letali per l’essere umano.

Questi effetti positivi del vino sarebbero da associare alla presenza dell’alcool che svolge un’azione positiva andando ad aumentare i valori del colesterolo buono, e placando la variazione della pressione sanguigna.

Tra l’altro, ad aumentare l’azione benefica del vino rosso è la presenza del resveratrolo, una sostanza presente naturalmente nelle piante e soprattutto nella buccia dell’uva.

Uno studio ne evidenzia proprio l’effetto positivo sul nostro organismo, fungendo come prezioso antiossidante, preservando la memoria ed aiutando a contrastare le malattie neurodegenerative. Proprio la forte azione antiossidante sembrerebbe prevenire danni ai vasi sanguigni.

Sapevate che il vino rosso è ottimo per aiutarci a perdere peso? Questa bevanda, infatti, possiede una proprietà molto speciale: attiva un gene che impedisce la formazione di nuove cellule grasse e, inoltre, stimola quelle già esistenti per depurarle ed eliminarle poco a poco.

Per dimostrarlo, il Massachussetts Institute of Technology ha condotto vari studi e ne ha pubblicato i risultati recentemente. Tuttavia, per vederne gli effetti sulla vostra silhouette, ricordate che non bisogna berne più di un bicchiere al giorno.

Bere un bicchiere di vino rosso fa bene? Ecco i benefici

Dopo aver visto il perché fa davvero bene bere un bicchiere di vino rosso al giorno, che sia a pranzo o a cena, senza esagerare con la dose, ecco altre proprietà del vino rosso sulla nostra salute. Questa bevanda è ottima per migliorare i nostri processi cognitivi.

Esistono molti studi che dimostrano che bere del vino in maniera moderata, ma costante, previene la demenza e le malattie degenerative del cervello. Cura le infiammazioni, previene l’alterosclerosi e, inoltre, impedisce la coagulazione, migliorando così il flusso sanguigno. È davvero favoloso.

Aumenta le endorfine: Quando beviamo del vino, liberiamo endorfine nel nostro organismo, il che ci fa rilassare e godere l’attimo. Uno studio in materia è stato condotto dall’Università della California. Non dimenticate che il vino, abbinato a certi alimenti e piatti, ne esalta il sapore facendoci gustare meglio il cibo.

Tra gli altri, il vino rosso è un vero e proprio tesoro naturale ricco di polifenoli. Secondo la Mayo Clinic, ci aiutano a prenderci cura dei vasi sanguigni, poiché prevengono la formazione di coaguli e riducono il cosiddetto colesterolo “dannoso”.