Gabrielle Caunesil svela la sua dieta per rigenerare il corpo

Gabrielle Caunesil, modella e imprenditrice francese, moglie del manager Riccardo Pozzoli, è incita del secondo figlio. La bellissima modella ha rivelato la dieta che segue per rigenerare il corpo: ecco cosa mangia!

Gabrielle Caunesil, modella e influencer francese, è considerata tra le migliori model francesi ed è apparsa su molte riviste importanti. La moglie del manager di successo Riccardo Pozzoli è incinta del secondo figlio, dopo la nascita del primo nel 2021. Sul red carpet della Mostra di Venezia Gabrielle è apparsa in splendida forma, merito della dieta in gravidanza?

Gabrielle Caunesil si allena regolarmente, almeno fino a prima della gravidanza. La modella infatti ha spesso condiviso immagini di se stessa mentre si allenava in palestra. Le piace anche fare escursioni, nuotare in piscina o saltare la corda per una buona salute e uno splendido corpo come il suo. Il suo consiglio di bellezza è bere molta acqua e idratare la pelle ogni giorno.

Gabrielle è spesso sorridente in compagnia di una pizza o di un piatto di pasta. In realtà, tutte possiamo fare pace con i carboidrati, la regola sta nel fare sport e trovare il giusto equilibro con il cibo, ma soprattutto con se stessi.

E la dieta? “Sono una modella, ma non credo nelle diete”, ha spesso risposto Gabrielle. Però ovviamente ha detto di mangiare sempre sano, perché è un regalo che fa al suo corpo, assume i minerali e tutte le vitamine di cui ha bisogno.

Più che seguire una dieta, Gabrielle crede sia importante capire come il proprio corpo reagisce a determinati cibi, così da impostare l’alimentazione sulle nostre esigenze.

“A pranzo mangio carboidrati, e se non lo faccio durante il pomeriggio mi sento svenire”, ha detto. In alternativa mangia la carne, perché alla sera la trova più difficile da digerire. La sua regola a cena? Cerco di stare più leggera con verdure e pesce.

La modella francese Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli con il quale si è presentata sul red carpet di Venezia, è incinta per la seconda volta. Durante la prima gravidanza, la Caunesil ha raccontato come è cambiata la sua attitudine a tavola: quando è rimasta incinta, i cibi che prima amava le davano la nausea e quelli che detestava, li amava.

Tra le sue voglie preferite c’era il pain au chocolat e il sorbetto alla menta; inoltre la top ha un debole per l’açai, diciamo pure qualsiasi cosa sia dolcissima, ha detto la modella francese. Ma il piatto preferito di Gabrielle, che sia incinta o meno, resta la pasta.