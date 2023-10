Spesso per perdere peso, oltre alla dieta, si pensa subito alla palestra. Dopo diversi allenamenti sali sulla bilancia e scopri che invece di dimagrire, hai preso peso. Perché si ingrassa facendo palestra?

Perché si ingrassa facendo palestra: c’è una spiegazione plausibile?

Alcune statistiche e studi dimostrano che nell’affermazione “se vai in palestra ingrassi” un pizzico di verità c’è: perché si ingrassa facendo palestra? Vediamo se c’è una spiegazione plausibile. Molti tra gli appassionati di palestra lamentano un inspiegabile aumento di peso nonostante le ore in palestra tra tapis roulant e bilancieri. C’è una spiegazione plausibile?

Secondo un sondaggio condotto nel Regno Unito da Forza Supplements il 39% di chi va in palestra brucia solo poco più di 300 calorie per ogni allenamento (in genere tra 300 e 500 kcal). Una quantità abbastanza misera di calorie perse, ma che però scatena la voglia di premiarsi con una o più merende ipercaloriche. In pratica si pensa erroneamente di perdere tantissime calorie tra pesi e tapis roulant e quindi ci si permette di eccedere con dolci e cibo spazzatura dopo la palestra.

Il risultato è che circa il 26% dei frequentatori delle palestre tende ad ingrassare nonostante svolga una regolare attività fisica, mentre il 49% rimane dello stesso identico peso senza perdere un grammo di grasso; il 27% invece dimagrisce dopo l’iscrizione in palestra. In base al sondaggio, la merendina a cui in pochi inglesi riescono a far a meno è il celebre kit kat, che contiene ben 233 calorie.

Secondo chi ha condotto lo studio, un’altra cattiva abitudine è quella di sfinirsi in palestra, a digiuno, prima di mangiare tanto per poi tornare in palestra il giorno successivo e sfinirsi nuovamente. Una strategia che danneggia il fisico e può addirittura far ingrassare.

Ma c’è un altro fattore che contribuisce a prendere peso dopo palestra: esaminando gli studi raccolti è emerso che nei giorni in cui ci si allena si tende a limitare il più possibile altre forme di “movimento”.

I ricercatori hanno definito questo comportamento “inattività compensativa”: l’aver sostenuto lo sport programmato ci porta inconsciamente a “mollare la presa” su tutti gli altri piccoli allenamenti quotidiani, con il risultato che proprio nelle giornate di allenamento diventiamo più sedentari vanificando tutto il beneficio acquisito.

Perché si ingrassa facendo palestra? Ecco i motivi

Capita spesso, soprattutto all’inizio, che quando si va in palestra invece di dimagrire si ingrassa. Perché questo accade? Non c’è da demoralizzarsi poiché è nomale che avvenga. Il lavoro con i pesi provoca un forte stress ai tessuti muscolari, i quali reagiscono con fenomeni cosiddetti di “supercompensazione”.

In pratica, i muscoli si gonfiano e diventano più spessi, richiamando all’interno un maggiore contenuto di acqua, zuccheri ed aminoacidi derivanti dai pasti proteici. Sul lungo termine questi processi possono portare anche a diversi chili in più: sono chili di muscoli, non di grasso.

Questa aggiunta di massa magra all’organismo è molto importante e se vi allenate in palestra e seguite una dieta dimagrante e iperproteica, perderete anche del grasso corporeo, in termini di chili.

Inoltre, altra ragione per cui si ingrassa: sovrallenamento, anche chiamato over training, provoca un innalzamento del cortisolo e quindi: aumenta l’insulina (l’ormone degli zuccheri) e viene stimolato lo stoccaggio dei grassi sull’addome. L’aumento di insulina provoca a sua volta un aumento della fame. Il corpo ha bruciato calorie e ora è stanco ed affamato.