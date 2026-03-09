Percorso ArmoniosaMENTE: meditazione e cura integrata a Sondrio

La meditazione sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle pratiche di supporto alla salute mentale e fisica. Questi due incontri a Sondrio offrono un'occasione per conoscere un approccio integrato chiamato ArmoniosaMENTE, pensato per promuovere il benessere attraverso tecniche di meditazione e riflessione psicoterapeutica. L'iniziativa è rivolta a chi desidera approfondire come la meditazione possa affiancare percorsi di cura, migliorare la qualità della vita e sostenere processi emotivi complessi.

Il relatore e il valore dell'esperienza clinica

Il protagonista degli incontri è il Dott. Gioacchino Pagliaro, psicologo e psicoterapeuta con un background consolidato in ambito ospedaliero; è stato Direttore dell'U.O.C. di Psicologia Ospedaliera nel Dipartimento Oncologico dell'AUSL di Bologna. La sua esperienza clinica permette di collegare prassi meditative a interventi integrati di supporto psicologico, con attenzione alle esigenze di pazienti e operatori sanitari. In questo contesto il contributo professionale del relatore aiuta a comprendere non solo le tecniche ma anche i principi teorici che le sostengono.

Programma degli appuntamenti

Gli incontri sono strutturati in due momenti distinti per offrire prospettive diverse: una serata introduttiva e una sessione mattutina più laboratoriale. Il primo incontro si terrà il 13 marzo alle ore 20:30 presso il Cinema Excelsior di Sondrio (SO), pensato come presentazione teorica e divulgativa del percorso. Il secondo appuntamento è il 14 marzo alle ore 09:30 presso il Centro Studi Tibetani Tenzin Ciö.Ling, Galleria Parravicini 8, Sondrio (SO), dove è prevista un'esplorazione più pratica delle tecniche proposte.

Come partecipare e informazioni pratiche

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione per motivi organizzativi. Per riservare il proprio posto è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 328 7689759. La comunicazione anticipata aiuta gli organizzatori a gestire gli spazi e a garantire una migliore esperienza per i partecipanti. L'evento si svolge in collaborazione con LILT Sondrio, realtà impegnata nella promozione della prevenzione e del supporto alla salute.

Cosa aspettarsi dal percorso ArmoniosaMENTE

Il percorso ArmoniosaMENTE propone un approccio integrato che unisce elementi di meditazione con strumenti psicoterapeutici: l'obiettivo è offrire pratiche utili a favorire il rilassamento, la regolazione emotiva e la presenza consapevole. In termini pratici, si tratta di sessioni che combinano esercizi di respirazione, attenzione focalizzata e brevi riflessioni guidate per sviluppare competenze di coping trasferibili alla vita quotidiana. L'approccio mira a potenziare risorse personali e a ridurre l'impatto dello stress.

Benefici osservati e ambiti di applicazione

La meditazione integrata viene spesso utilizzata come complemento a percorsi di cura per condizioni legate allo stress, all'ansia e ai cambiamenti emotivi associati a malattie croniche. Tra i possibili benefici si segnalano una maggiore capacità di autoregolazione, riduzione della tensione muscolare e un miglioramento generale della qualità del sonno. È importante ricordare che tali pratiche non sostituiscono terapie mediche o psicoterapeutiche, ma agiscono come strumenti di supporto che possono potenziare gli effetti delle cure tradizionali.

Partecipazione e comunità

Partecipare a questi incontri significa anche entrare in contatto con una rete di persone interessate al benessere integrato: professionisti, volontari e cittadini condividono uno spazio di confronto e apprendimento. La collaborazione con LILT Sondrio sottolinea l'importanza della prevenzione e del lavoro di rete tra realtà locali. Chi partecipa può aspettarsi momenti di confronto, esercitazioni guidate e indicazioni pratiche per continuare la pratica a casa in modo semplice e sostenibile.

Dettagli finali

Gioacchino Pagliaro come relatore, eventi gratuiti e prenotazione consigliata via WhatsApp al 328 7689759. Luoghi e orari sono 13 marzo – ore 20:30 al Cinema Excelsior, Sondrio (SO) e 14 marzo – ore 09:30 al Centro Studi Tibetani Tenzin Ciö.Ling, Galleria Parravicini 8, Sondrio (SO). La partecipazione è un'opportunità per conoscere un modello integrato di cura e per sperimentare pratiche utili al benessere quotidiano.