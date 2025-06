Perdere peso dopo i 30 anni: alimenti consentiti

Riuscire a dimagrire è un percorso non semplice ma in alcune fasi della vita può essere non impossibile ma maggiormente complicato. Non appena raggiunta la soglia dei 30 anni e anche dopo, perdere peso è un lungo percorso da compiere se si vogliono ottenere risultati importanti. Scopriamo come poter fare.

Perdere peso dopo i 30 anni

Compiere 30 anni è un percorso che comporta delle consapevolezze ulteriori riguardo il proprio corpo. In questa fase il metabolismo subisce un rallentamento per cui perdere peso dopo i 30 anni può risultare difficile ma non impossibile. Risulta più complicato e lungo per una serie di fattori ed elementi che incidono.

Il corpo, a questa età, brucia molte meno calorie a riposo rispetto a quando si hanno 20 anni. I cambiamenti ormonali e del proprio corpo che cambia giocano sicuramente un ruolo importante da non sottovalutare. Gli estrogeni e il progesterone influenzano l’appetito per cui si va incontro a un accumulo di peso non indifferente.

Tutti questi cambiamenti ormonali, dovuti al ciclo, ma anche alla gravidanza, in alcuni soggetti, portano il corpo a modificarsi, immagazzinare maggiori grassi e anche a stimolare la ritenzione idrica. Le donne che hanno affrontato una gravidanza possono avere un accumulo di grassi difficile da eliminare e quindi trovano problemi a tornare in forma.

Perdere peso dopo i 30 anni: consigli

Per riuscire a tornare in forma e quindi a perdere peso in modo sano dopo questa fase della propria vita, è essenziale seguire un percorso alimentare personalizzato e adatto al proprio fisico ed esigenze. Un percorso che parte anche da un maggiore consumo di proteine che saziano e aiutano a mantenere la massa muscolare.

Si consigliano da 1 a 1.2 grammi di proteine per ogni chilo di peso da distribuire bene tra i pasti. In questo modo il metabolismo va ad aumentare il dispendio energetico del corpo. La frutta e la verdura contribuiscono poi ad un aumento delle fibre e sarebbe meglio consumarne fino a 25-30 grammi giornalieri. Si consiglia una fetta di mela e non il succo per i grassi e gli zuccheri all’interno.

Per perdere peso in questa fase della propria vita è poi sbagliato assumere alimenti che siano ricchi di zuccheri, di grassi e di ingredienti trasformati. Una cucina casalinga con piatti preparati in casa è da preferire poiché si conoscono anche gli ingredienti da usare nelle varie preparazioni, ecc. All’alimentazione è consigliabile aggiungere esercizi con manubri e pesi.

Per coloro che non potessero andare in palestra, la camminata è un buon esercizio in quanto va ad aumentare il dispendio calorico. A tal proposito, gli esperti suggeriscono tra i 7 e i 10 mila passi al giorno. Gli spuntini di metà mattina e della merenda sono indicati ma devono essere a base di frutta e verdura, come la frutta secca o cibi che contengono varie proteine per dare energia e sazietà.

Perdere peso dopo i 30 anni: formula dimagrante

Tra i tanti consigli forniti, è necessario anche aggiungere al proprio programma dietetico per perdere peso un supporto alimentare. Il migliore è Spirulina Ultra, un integratore di origine italiana che ha ottenuto benefici importanti e anche testimonianze favorevoli, come raccontano i consumatori.

Una formula alimentare che gli stessi nutrizionisti raccomandano così come il Ministro della Salute in quanto molto efficace e salutare. Si vende in compresse da assumere almeno una mezz’ora prima del pranzo e della cena con dell’acqua. Proprio queste compresse contribuiscono a diminuire l’appetito, stimolare il metabolismo e bruciare le calorie anche in fase di riposo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore del tutto naturale, quindi diverso dai soliti integratori alimentari presenti in commercio in quanto non causa effetti collaterali o controindicazioni a coloro che lo assumono. Un integratore che si compone di elementi naturali come la spirulina che impedisce agli accumuli adiposi di depositarsi nei punti critici e la gymnema che invece favorisce un metabolismo rapido di carboidrati e di lipidi andando così a saziare.

Essendo di tipo originale ed esclusivo, non è possibile acquistarlo nei negozi fisici o siti Internet ma direttamente dal sito ufficiale dove il consumatore trova un modulo in fondo alla pagina da compilare. Così facendo, si approfitta della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra che costa 49,99€ invece di 200 con pagamento al corriere in contanti, tramite Paypal o anche con la carta di credito.