Come perdere peso camminando: consigli e rimedi naturali

Perdere peso è importante non solo per ragioni puramente estetiche, ma anche e soprattutto per promuovere il proprio benessere psicofisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso camminando, senza provocare disagi o stress al proprio organismo.

Come perdere peso camminando

Sebbene sia importante preservare il proprio benessere psicofisico attraverso una sana e corretta alimentazione ed un regolare esercizio fisico, ancora oggi, una buona parte di popolazione fatica ad abbracciare uno stile di vita veramente sano. Muoversi poco è, dunque, controproducente, non solo per il proprio benessere psicofisico, in particolare, ma, in generale, anche perché meno ci si muove e meno si è propensi a combattere la sedentarietà, si fatica a ritagliarsi del tempo da dedicare all’attività fisica e, se mai si dovesse provare, si stressano le articolazioni, dato che non sono abituate.

La camminata è il modo più immediato, meno stressante ed economico per perdere peso, soprattutto se alternata ad una sana e corretta alimentazione. Sono ormai numerosi gli studi che confermano come camminare, di fatto, stimoli il metabolismo, anche a riposo, e promuova lo sviluppo di massa corporea magra.

Camminare regolarmente, infine, non solo aiuta a perdere peso e a restare in forma, ma promuove anche la longevità, migliora l’umore, riduce l’ansia e il rischio di malattie cardiovascolari.

Come perdere peso camminando: consigli

Che si cammini per perdere peso o per promuovere il proprio benessere psicofisico, camminare è vantaggioso. Spesso, tuttavia, ci si chiede per quanto tempo o per quante volte alla settimana si dovrebbe camminare per perdere peso e migliorare il proprio stato di salute. In realtà, non vi è una risposta precisa perché i fattori che possono influenzare questo percorso così delicato sono diversi. Ad esempio, lo stato di salute iniziale, l’alimentazione seguita e, in generale, lo stile di vita sono fattori specifici, che possono influenzare sia il percorso intrapreso che il risultato finale.

Secondo gli esperti, camminare per 30 minuti al giorno, per almeno cinque volte alla settimana è sufficiente per perdere peso, soprattutto se si sudo molto. Se, in aggiunta, l’obiettivo è anche quello di migliorare il proprio stato di salute, allora, è preferibile camminare con maggior rigore, per almeno cinque volte alla settimana, anche per più di mezz’ora alla volta.

