Dieta Lemme: in cosa consiste e i benefici

Solitamente quando si parla di dieta si pensa a un regime equilibrato e sano con alimenti ipocalorici che aiutano a ottenere un dimagrimento salutare. Un regime alimentare come la dieta Lemme si contrappone ai soliti programmi poiché permette di consumare i carboidrati sin dalla prima colazione ottenendo buoni risultati.

Dieta Lemme

Questo tipo di regime alimentare si chiama in questo modo poiché prende il nome da colui che l’ha ideata, ovvero Alberico Lemme. La dieta Lemme, nota anche come regime degli spaghetti a colazione, permette di consumare carboidrati del genere nella prima parte della giornata poiché si riescono a bruciare di più e quindi a ottenere maggiori risultati.

In questo regime alimentare, oltre al consumo di carboidrati, si privilegiano anche le proteine bandendo alimenti quali la frutta, la verdura, lo zucchero e il sale. Proprio un condimento come il sale è bandito da questo tipo di regime perché va ad aumentare il rischio di ipertensione così come lo zucchero che stimola l’insulina e quindi aumenta il grasso corporeo.

Per quanto, nella dieta Lemme, si possono consumare sia carboidrati che proteine, ma non è affatto consigliato cercare di associarli e combinarli insieme nelle ricette. Non è un tipo di regime nel quale si effettua il conteggio delle calorie e non bisogna neanche dosare le porzioni. In questo tipo di programma alimentare sono concesse porzioni molto abbondanti dei vari piatti da consumare.

Si tratta di un tipo di regime che ricorda, per certi versi, la dieta dissociata. Permette di perdere i chili in eccesso grazie a un dimagrimento rapido e, basandosi su principi biochimici, aiuta così a tornare in forma. In questo tipo di regime, il sale è bandito anche dall’acqua della pasta proprio per non andare a intaccare il procedimento dimagrante.

Dieta Lemme: come seguirla

Per poter seguire la dieta Lemme e ottenere così dei risultati utili al proprio dimagrimento, ci sono delle regole che è necessario seguire. Sebbene non ci siano limitazioni alle quantità e al consumo dei carboidrati come gli spaghetti, anche a colazione, bisogna attenersi agli orari dei pasti.

In questo regime, gli orari dei pasti sono molto importanti e prevedono la colazione al entro le 9:30 del mattino, per poi procedere con lo spuntino da effettuare tra le 10 e le 11. Per quanto riguarda il pranzo, l’orario è tra le 12 e le 14, mentre per ciò che concerne lo spuntino del pomeriggio tra le 16 e le 17 e per la cena nell’arco di tempo tra le 19 e le 21.

Il regime noto come dieta Lemme si compone di due fasi: una prima in cui, attraverso una serie di alimenti, si prova a raggiungere il peso desiderato e quindi riuscire a dimagrire. Nella seconda fase, che è quella di mantenimento, si possono introdurre e consumare i cibi che, in precedenza, sono stati vietati.

Come già detto, sono vietati una serie di alimenti: il sale, lo zucchero, ma anche il pane considerando che si consumano carboidrati come la pasta. Il pane e la pasta non devono mai essere consumati insieme. Si consuma acqua anche gasata, così come il tè e il caffè possibilmente senza zucchero. Per i condimenti, va benissimo olio d’oliva, peperoncino rosmarino, ma anche la crusca e la curcuma per impanare. Tra i metodi di cottura è accettabile anche la frittura.

Dieta di Lemme: integratore naturale

Per ottenere ulteriori benefici dalla dieta di Lemme, è bene associare a questo regime anche un supporto, un piccolo aiuto che possa migliorare i risultati. Si tratta di una formula alimentare nota come Spirulina Ultra che, grazie ai componenti naturali, aiuta a raggiungere il peso forma in maniera sana e naturale

Una formula di origine italiana che ha ottenuto il consenso e l’approvazione degli esperti, ma anche dei consumatori che lo raccomandano sul sito ufficiale. Questo integratore permette di velocizzare il metabolismo riuscendo così a perdere chili in eccesso, bruciare le calorie, donare sazietà e al tempo stesso regolare la fame agevolando anche un miglioramento della fase digestiva intestinale.

L’efficacia di un integratore del genere è dovuta soprattutto al fatto che si compone di ingredienti naturali come l’alga spirulina che blocca l’adipe in eccesso e la gymnema che permette di stimolare il metabolismo sia dei carboidrati che dei lipidi tenendo sotto controllo la fame. Questi due principi naturali sono privi di qualsiasi contraddizione controindicazione ed effetto collaterale.

Grazie proprio ai benefici e alle caratteristiche naturali è considerato dagli esperti il miglior integratore naturale del momento. Inoltre è anche notificato come sicuro ed efficace anche dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Gli stessi esperti consigliano di assumere fino a due compresse giornaliere prima dei pasti con un po’ di acqua per cominciare fin da subito a ottenere i giusti benefici.

Una formula esclusiva e originale che non è possibile acquistare su internet o nei negozi, ma soltanto qui sulla pagina ufficiale dove il consumatore compila il form con le proprie generalità in attesa della chiamata dell’operatore che andrà a confermarlo. In questo modo si attiva la promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento possibile soltanto con queste forme: PayPal, carta di credito e nella formula del contrassegno, quindi in contanti al corriere quando consegna la merce.