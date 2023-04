Perdita dei capelli in primavera: consigli per risolvere naturalmente

La perdita dei capelli in primavera non è preoccupante, ma è necessario affrontarla nel modo giusto e con i prodotti adeguati. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come avere capelli forti e belli anche in primavera.

Perdita dei capelli in primavera

La perdita dei capelli in primavera è detta “effluvio stagionale” perché essa è la conseguenza del cambio di stagione. Si tratta, fondamentalmente, di un fenomeno fisiologico naturale, che riguarda tutte le persone, indipendentemente dall’età e dall’appartenenza di genere, con la differenza che, per alcune, la perdita dei capelli è modesta, per altre, è più cospicua.

Sebbene la perdita dei capelli in primavera non debba preoccupare, è molto importante affrontare l’evento con i giusti accorgimenti, soprattutto se questo fenomeno è, più o meno, presente nelle nostre vita, a causa di altri problemi, esterni e difficili da gestire, come i cambiamenti ormonali o lo stress e l’ansia.

Perdita dei capelli in primavera: consigli

La perdita dei capelli in primavera è un evento comune e fisiologico. Tuttavia, la cura e l’attenzione che, nel corso della nostra vista, prestiamo ai nostri capelli può fare la differenza. Non solo i prodotti giusti, ma anche il modo con il quale noi trattiamo i nostri capelli può incidere sul fenomeno.

I lavaggi frequenti e con prodotti aggressivi sono i primi nemici della salute dei nostri capelli. Il lavaggio dovrebbe essere limitato ad una o due volte alla settimana e lo shampoo dovrebbe essere delicato e adatto alla tipologia del capello. I capelli grassi, ad esempio, non hanno la stessa struttura dei capelli secchi e sfibrati, così come pure i capelli lisci non possono essere trattati allo stesso modo con il quale si trattato i capelli ricci. Il tempo e l’esperienza, sicuramente, vi aiuterà a riconoscere i diversi prodotti e a capire quale sia quello più adatto ai vostri capelli.

Le maschere per i capelli vanno applicate una o due volte al mese. Come per lo shampoo, anche le maschere per i capelli sono specifiche per tipologia di capello.

Non dimenticate mai di applicare regolarmente il balsamo sui vostri capelli. A questo proposito, esiste il balsamo che va risciacquato subito dopo il lavaggio e il balsamo leave-in, ovvero, un balsamo che si applica senza risciacquo. Anche in questo caso, la scelta tra i due diversi tipi di prodotto dipenderà dal tipo di capello e dalla vostra preferenza e/o esperienza.

Dopo il lavaggio, tamponate i capelli con un asciugamano in microfibra. E’ importante rimuovere l’umidità in eccesso prima di asciugare i capelli. Procedere con l’asciugatura dei capelli, ricordandosi di utilizzare un diffusore nel caso abbiate i capelli ricci.

Perdita dei capelli in primavera: miglior rimedio naturale

Per dei capelli sempre in salute e per limitare la perdita dei capelli in primavera, soprattutto quando all’effluvio stagionale si associa una perdita relativa ad altri problemi, l’alternativa migliore è quella di utilizzare anche un prodotto specifico contro la caduta dei capelli, che sia una risoluzione quando la perdita dei capelli è iniziata già e che, allo stesso tempo, sia anche una prevenzione, ovvero, prevenga la caduta dei capelli.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Foltina Plus è la prima lozione in spray naturale, progettata e sviluppata con lo scopo di prevenire la caduta dei capelli, anche in primavera, è limitare i danni che ad essa sono associati, grazie all’azione sinergica dei principi attivi che compongono Foltina Plus.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.