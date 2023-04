Natalia Estrada ha raggiunto il successo in Italia da giovanissima negli Anni Novanta e Duemila, prima come modella e poi con l’iconico film “Il Ciclone”. L’ex attrice spagnola che ha compiuto 50 anni si è allontanata dalle scene da vent’anni. Scopriamo la dieta di Natalia Estrada per tenersi in forma.

La dieta di Natalia Estrada: cosa mangia l’attrice?

Natalia Estrada, ex attrice spagnola degli anni Novanta e Duemila, si dedica da vent’anni ai cavalli e al suo range e si divide tra Spagna e America. 50 anni compiuti da poco, come si mantiene in forma la Estrada?

Lo sport è sempre stato un pilastro nella vita della showgirl. Fin da piccina, cioè quando abitava in Spagna, l’attività fisica è stata una delle sue grandi passioni: “Ho iniziato con la danza. Poi ho volato in parapendio e mi piaceva molto, ma le nostre attività con i cavalli non lasciano molto tempo libero da poter dedicare ad un altro sport. Quando posso mi diletto in gare di tiro dinamico al poligono. Ma sempre al livello amatoriale”.

E a tavola, cosa mangia per tenersi in forma? Oggi a 50 anni Natalia Estrada è in formissima. Merito, oltreché dello sport, anche di una dieta attenta e precisa: “Sì, confermo. Seguo una dieta ricca di proteine. Pochi carboidrati e pochi zuccheri e presto molta attenzione alla qualità e alla provenienza del cibo che metto in tavola”, ha detto la Estrada.

In passato, l’ex attrice iberica aveva confessato di seguire la dieta Sorrentino, dal nome del Dr. Nicola Sorrentino, un nutrizionista rinomato nel suo campo che ha sviluppato questa dieta basata sull’idea che la pasta non fa ingrassare. È una dieta equilibrata che contiene tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno per sentirsi bene.

La dieta Sorrentino per la perdita di peso non include molte proteine, al contrario, è una delle poche diete basate sull’assunzione di carboidrati.

Natalia Estrada e la passione per lo sport

Accanto alla dieta, come sappiamo, c’è bisogno di tanto e costante allenamento e attività fisica. Così come fa la Estrada che assieme a mangiare bene, si dedica ai cavalli ma non solo.

Natalia Estrada si allena in palestra tre volte alla settimana e fa anche yoga e crossfit per mantenersi bella e agile.