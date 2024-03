Pesciolini d’argento in casa: come eliminarli e perchè compaiono

Alcuni insetti sono talmente attratti dalle cose che trovano nelle abitazioni al punto da decidere di insediarsi. Gli insetti come i pesciolini d’argento appartengono a questa categoria e sono in grado di distruggere elementi che possano sostentarli. Scopriamo dove si nascondono e come fare a tenerli lontano dalla casa.

Pesciolini d’argento in casa

A dispetto del nome, i pesciolini d’argento non sono dei pesci, ma degli insetti dal colore grigio come l’argento appunto che si insediano nelle case e che possono essere alquanto fastidiosi. La loro presenza non è affatto piacevole e infatti possono causare danni alle abitazioni, ma anche alla salute, in generale.

Si distinguono per essere molto piccoli delle dimensioni di quasi un centimetro, dal corpo sottile e dal colore argenteo, da qui il nome della loro specie. Come detto, non appartengono alla famiglia dei pesci, ma si chiamano in questo modo a causa della loro forma allungata che ricorda quella di un pesce, appunto e del colore brillante, argenteo del loro corpo.

La loro sopravvivenza si basa soprattutto sul nutrimento di amidi e di zuccheri che si trovano soprattutto nelle abitazioni ed è questa una delle ragioni per cui si intrufolano. Questi elementi sono presenti in vari materiali come la carta, la cellulosa, ma anche i libri, il tessuto e il cibo che costituiscono la fonte di sostentamento principale dei pesciolini d’argento.

Sebbene non siano considerati insetti pericolosi o dannosi per la salute degli esseri umani, possono però creare dei danni alla casa causando un ambiente poco igienico.

Pesciolini d’argento: perchè entrano nelle case?

Gli insetti come i pesciolini d’argento entrano nelle abitazioni in quanto qui possono trovare tutto ciò che è ritenuto necessario e fondamentale per la loro sopravvivenza. Inoltre, nelle abitazioni si nascondono in luoghi che sono particolarmente caldi e umidi che amano particolarmente dove possono sicuramente sostare.

Nelle abitazioni è possibile che si nascondano in vari luoghi, quindi dietro i quadri, tra i volumi, sotto gli elettrodomestici, dietro le scope oppure negli interstizi. In caso non trovassero nutrimento necessario alla loro specie, possono sopravvivere per un tempo molto lungo. Possono causare danni in quanto vanno a rovinare tessuti realizzati in cotone, lino o anche fibre sintetiche.

In casa, poi i pesciolini d’argento, essendo molo piccoli, possono entrare anche tramite delle scatole o dei sacchetti che sono posizionati all’esterno. Hanno una capacità di riproduzione molto rapida per cui possono insediarsi velocemente e infestare le varie abitazioni della casa. Dal momento che i luoghi umidi sono il loro habitat, è possibile trovarli anche nelle cantine o nei bagni.

Per tenerli lontano da casa, gli elementi naturali come gli oli essenziali a base di citronella, menta piperita o anche lavanda da spruzzare negli angoli nascosti dove possono insinuarsi sono la soluzione efficace che non causa danni o effetti collaterali.

Pesciolini d’argento: come eliminarli

