Forbicine d’argento: come scacciarle da casa

Durante la stagione primaverile è possibile che in casa arrivino ed entrino degli insetti perché attirati da determinati oggetti che si trovano all’interno delle abitazioni. Tra questi, vi sono sicuramente le forbicine d’argento che sono tra i più comuni ed è possibili scacciarle con metodi naturali e non invasivi che non causano danni o controindicazioni.

Forbicine d’argento

Noti anche come pesciolini d’argento, le forbicine d’argento sono insetti che si chiamano in questo modo per via della forma a forbice e del colore grigio argenteo che le contraddistingue. Sono noti anche come insetti o forbicine della polvere o del legno oppure del bagno dal momento che questi sono i luoghi principali da dove possono comparire in casa.

Sono molto piccoli, dotati di antenne molto lunghe e in grado di mimetizzarsi proprio per evitare di nascondersi. Sono inafferrabili e difficili da catturare dal momento che hanno la caratteristica di sgusciare via molto rapidamente. Hanno una vita molto lunga al punto che possono arrivare fino ai tre anni di età con le femmine che possono deporre fino a 20 uova al giorno.

Tendono a nutrirsi soprattutto di zuccheri e di amidi e proprio per questa ragione è facile trovarle in casa, sopratutto tra la carta, il legno, la colla, le guarnizioni, ma anche i tessuti come il lino, il cotone, ecc. La loro presenza in casa, proprio per via di questi angoli, è sicuramente una attrattiva per le forbicine d’argento.

Si capisce la loro presenza in casa da alcuni segni e macchie di colore giallastro presenti in libri, carta o anche biancheria. Non sono dannosi o nocivi e non mordono, ma sicuramente possono causare dei danni ad alcuni angoli della casa.

Forbicine d’argento: cosa le attira

L’umidità e gli ambienti bui sono solo alcuni dei luoghi che attirano le forbicine d’argento per cui in casa trovano il loro habitat ideale. Le zone come i garage e le cantine sono altre aree dell’abitazione dove sicuramente è possibile trovare questa specie. Sono poi attirate dall’umidità e dalla muffa, oltre che da libri e carta.

Amano molto gli ambienti caldi e umidi della casa, infatti non è un caso che il bagno, proprio per l’umidità, sia il luogo preferito. Spesso si trovano proprio nella vasca da bagno dal momento che hanno difficoltà a risalire le superfici. In cucina è possibile trovarle perché attratte dal cibo come lo zucchero e la farina.

Sono particolarmente amanti della carta dei libri, dei giornali, delle foto e delle cartoline per cui è bene tenere questi oggetti lontani dalla loro vista in modo che evitino di danneggiarli o distruggerli ulteriormente. In luoghi dove ci sono molti libri come le biblioteche bisogna fare attenzione alla presenza delle forbicine d’argento.

In casa si consiglia di arieggiare molto bene le zone e di tenere il cibo in appositi contenitori in modo che non possano rendersene conto. In questo modo, insieme anche a soluzioni naturali, è possibile allontanarle da casa in modo semplice ed efficace.

