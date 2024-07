Piante antizanzare: la soluzione naturale a basso costo

Per proteggersi dagli insetti come le zanzare è possibile anche optare per dei rimedi naturali e casalinghi di facile reperibilità. Uno di questi sono proprio le piante antizanzare che fungono così da barriera e repellente permettendo di liberarsi da questi esseri. Vediamo quali sono queste piante e le proprietà.

Piante antizanzare

Le zanzare sono tra gli insetti maggiormente presenti durante il periodo estivo e la loro presenza, ma anche le punture, possono sicuramente rovinare una giornata. Per evitarle e per fare in modo che non disturbino con il loro ronzio, le piante antizanzare sono sicuramente la soluzione migliore da considerare per passare pomeriggi e serate tranquille.

Sono da sempre ospiti indesiderati e la loro presenza in estate è maggiormente presente perché vanno a rovinare il sonno, le attività all’aperto. Inoltre, sono insetti che possono essere vettori di malattie per cui è sempre bene fare attenzione e cercare di adottare delle soluzioni che siano all’altezza e adeguate.

Le piante antizanzare sono l’ideale per combatterle e per tenerle lontano dal momento che agiscono come repellenti del tutto naturali. Per questa ragione, sono piante che aiutano ad allontanare gli insetti, in particolar modo, le zanzare dalla propria casa. Inoltre, non sarà difficile trovarle dal momento che sono piante che si usano in cucina.

Questo tipo di pianta poi permette di vivere l’ambiente esterno come il giardino o il cortile in maniera serena e senza disturbo, ma soprattutto evitando le punture che questi insetti possono causare alle gambe o alle braccia nelle giornate o serate estive.

Piante antizanzare: quali sono

Per allontanare gli insetti come le zanzare da casa e dal giardino non è necessario affidarsi a metodi e soluzioni come gli insetticidi o pesticidi, ma bisogna optare per soluzioni valide e naturali. Le piante antizanzare hanno proprio questa particolarità e beneficio per tenerle alla larga. Bisogna anche sapere che l’effetto repellente tende a variare da una pianta all’altra.

Per questa ragione, si consiglia di scegliere le piante nel modo giusto proprio per ottimizzare nel modo migliore gli effetti. All’interno della pianta ci sono infatti delle sostanze chimico naturali dovute appunto agli oli essenziali che vanno ad agire sull’insetto e quindi sulla zanzara facendo in modo che non si avvicini.

Sicuramente le piante antizanzare rappresentano un rimedio molto efficace e, tra queste, vi è sicuramente il basilico, usato spesso in cucina. Risulta innocuo per gli esseri umani, ma è di sicuro effetto dal momento che emana un odore talmente forte che risulta sgradevole a questi insetti per cui si allontanano.

L’altra pianta è la menta piperita che contiene delle sostanze che costituiscono una vera e propria barriera repellente contro questo tipo di insetti. Un’altra pianta da considerare è il rosmarino, la cui efficacia aumenta, se abbinata al caffè. Va infatti bruciata in modo da produrre un fumo che porta a tenerle alla larga dall’abitazione.

Piante antizanzare: miglior rimedio

Per quanto le piante antizanzare siano da considerare una soluzione valida ed efficace, non è a lungo termine e non può funzionare sempre bene. Per questo, consigliamo di affidarsi a un rimedio o meglio a un repellente che ha determinate proprietà che funziona molto bene. Un repellente come Ecopest Home, noto anche per essere un’opzione ai pesticidi e insetticidi in vendita in commercio.

Un repellente che risulta essere innovativo, tecnologico dal momento che, per svolgere nel modo migliore la sua funzione, si avvale di interferenza magnetica e ultrasuoni che lavorano e viaggiano a una determinata velocità impedendo così di invadere l’appartamento. Una soluzione che dona una casa libera e ospitale.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo repellente dalle dimensioni compatte e poco ingombrante, quindi indicato per gli ambienti piccoli e grandi di casa, necessita di essere collegato alla presa di corrente per funzionare e deve rimanere acceso h24 per 7 giorni su 7. Un repellente che lavora su una superficie di 250 metri quadrati garantendo la massima tutela.

Un dispositivo eccellente per allontanare non solo gli insetti come le zanzare, ma anche altri parassiti che si aggirano nei dintorni: dalle formiche alle scutigere passando per le cimici e arrivando ai roditori. La formula è semplice, non dannosa ed ecologica, oltre che silenziosa e non rumorosa evitando di creare il massimo disturbo.

L’acquisto avviene tramite il sito ufficiale di produzione dove è sufficiente inserire i propri dati per la chiamata dell’operatore che li conferma andando poi a evadere l’ordine che ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento tramite Paypal, la carta di credito e contanti al corriere.