Piante antizanzare: di cosa si tratta e come agiscono

Ci sono insetti che in estate risultano particolarmente intollerabili e difficili da sopportare. Si tratta delle zanzare che, con il loro ronzio e punture, possono rovinare le serate all’aperto. Per allontanarle, vi sono dei rimedi naturali come le piante antizanzare che si rivelano particolarmente efficaci. Vediamo come sfruttare al meglio le loro proprietà.

Piante antizanzare

Le zanzare sono insetti che, soprattutto durante i mesi estivi, risultano essere alquanto fastidiose e noiose da tollerare. Con l’aumento delle temperature e del caldo di questi giorni, la loro presenza prolifera ogni giorno di più. Verso sera e con il calar del sole, ecco che giungono invadendo le aree verdi, ma anche le case.

Non sono soltanto fastidiose per via delle punture che possono provocare su gambe e braccia, ma alcune specie risultano essere portatrici di malattie, oltre ovviamente a causare problemi, magari nei soggetti più fragili e deboli. Sono diverse le soluzioni adeguate, tra cui appunto le piante antizanzare, ovvero delle specie di vegetali che possono allontanarle.

Sono diverse le soluzioni da adottare, anche naturali. Evitare le pozze stagnanti di acqua o avere gli innaffiatoi pieni aiuta sicuramente a tenerle lontane dal momento che questo elemento tende ad attrarle particolarmente poiché proprio qui vanno a deporre le uova. Considerando che l’alba e il tramonto sono i momenti della giornata maggiormente critici, è bene non uscire in queste ore.

Piante antizanzare: quali sono

Per tenere lontano le zanzare, non solo dalla propria casa, ma anche dal proprio giardino e orto, è possibile fare affidamento su dei rimedi naturali considerati assolutamente efficaci e validi. Si tratta delle piante antizanzare che, con le loro proprietà e profumo che emanano, riescono a evitare che questi insetti si avvicinino.

La citronella che è possibile coltivare sia in vaso che in giardino o da tenere sul balcone, insieme anche a candele od oli profumati aiuta sicuramente ad allontanarle rapidamente. In base poi a una ricerca che è stata pubblicata e a uno studio condotto, sembra che la citronella, mescolata alla vaniglia, possa aumentare l’efficacia contro questi insetti.

Strofinare delle foglie di citronella sulle mani o anche sulle gambe aiuta ad evitare che insetti come le zanzare entrino in casa. Tra le varie piante antizanzare vi è poi l’erba gatta, il cui olio è particolarmente efficace, non solo per questi insetti, ma anche per altri che possono aggirarsi e insediarsi in casa, come appunto le cimici.

Lo stesso rosmarino, basilico, ma anche la calendula, insieme alla lavanda sicuramente sono rimedi considerati molto attuali e utili per frante fronte al problema delle zanzare ed evitare così una possibile invasione di questi insetti in diverse aree della casa.

Piante antizanzare: soluzione migliore

