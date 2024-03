L’obiettivo di tanti è dimagrire, chi in vista dell’estate e della prova costume e chi semplicemente per stare in forma. Lo sapevate che c’è un periodo migliore per dimagrire? Ecco se in estate o in inverno.

E’ più facile dimagrire in estate o in inverno?

Dimagrire, in linee generali, ha a che fare con l’alimentazione e con il giusto apporto di calorie quotidiane. Ma forse non sapete che a influenzare il nostro peso e la capacità di dimagrire è anche la temperatura esterna. D’inverno il corpo sopporta temperature molto fredde che ci obbligano a coprirci di più. L’essere umano non è preparato a sopportare questo tipo d’ambiente senza coprirsi con abiti pesanti.

D’estate, invece, le temperature più alte fanno si che qualsiasi indumento sia di troppo. Per questo le basse temperature fanno si che il corpo consumi una gran quantità di energia per generare il calore che ci fa sopravvivere. Questa energia la otteniamo grazie all’alimentazione che in questo periodo dell’anno è più abbondante e anche calorica.

Al contrario d’estate la temperatura deve scendere a causa del calore intenso e questo è possibile grazie alla sudorazione. Questo non vuol dire che il corpo non debba generare calore, ma d’estate non abbiamo bisogno di mangiare alimenti così calorici come d’inverno. Dunque, quando è più facile dimagrire, in estate o in inverno? Secondo molti in estate. Questo perché come visto d’inverno il corpo ha più bisogno di calorie per mantenere la temperatura. Ma anche perché la luce solare e belle giornate ci invogliamo a stare più all’aria aperta, ad allenarci, camminare e bruciare calorie mangiando più sano.

Molti pensano che d’estate si dimagrisce più velocemente. Questo è dovuto al fatto che la prima cosa di cui ci priviamo sono le bevande zuccherate e liquidi. Il corpo umano perde velocemente peso quando beve meno, cosa che d’estate può portarci alla disidratazione se non lo manteniamo sotto controllo. Uno studio ha messo in dubbio la credenza che si dimagrisce di più in estate che in inverno.

Secondo una recente ricerca dell’Università di Copenaghen, pubblicata su Cell Matabolism, condotta su alcune cavie da laboratorio, i risultati indicano infatti che anche i mesi invernali potrebbero favorire abitudini alimentari dimagranti. Gli scienziati coinvolti nello studio hanno esplorato come l’esposizione alla luce naturale influenzi il nostro modo di mangiare e di consumare energia. In conclusione lo studio dice che più che la stagione dell’anno, sarebbe l’esposizione alla luce a fare la differenza e aiutarci a perdere peso.

Dimagrire in estate o in inverno? Consigli

Perdere peso dipende da tanti fattori e varianti, dalla dieta, all’attività fisica, alla corporatura, stile di vita etc. ma anche dalla temperatura esterna. Secondo molti, infatti, il periodo favorevole per perdere peso è l’estate piuttosto che l’inverno. Come visto precedentemente, un nuovo studio è giunto alla conclusione che a influenzare la perdita di peso è l’esposizione alla luce e non tanto la stagione in cui ci troviamo.

Un approccio pratico potrebbe essere quello di sincronizzare i nostri pasti con il ritmo naturale della luce diurna, cercando di mangiare in modo ritmico e regolare. In particolare, ridurre l’assunzione di cibo nelle ore serali, quando la luce naturale cala, potrebbe allineare meglio il nostro corpo con i ritmi metabolici naturali.

Inoltre, sfruttare la luce naturale durante il giorno può aiutare a mantenere un ritmo circadiano sano, favorendo un metabolismo più efficiente. Ulteriori studi sugli esseri umani potrebbero aiutarci a scoprire che alterare la nostra esposizione alla luce artificiale o alla luce naturale nel corso dell’anno può essere utilizzato per migliorare la nostra salute metabolica.