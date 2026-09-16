Porta da calcio 2,4×1,8 m Powershot + rete: tutto quello che serve

Allenare il pallone in giardino o in un piccolo campo è diventato più semplice grazie alle soluzioni pensate per appassionati e professionisti. Una porta da calcio facile da installare, robusta e accompagnata da una rete di qualità può trasformare qualsiasi spazio in un vero campo da gioco.

Il modello Powershot, con dimensioni di 2,4 × 1,8 m, si distingue per la sua versatilità: è adatto a campi di erba, sabbia, cemento o ghiaia e può essere usato sia da singoli giocatori sia da club e centri di allenamento. Oltre al telaio, il pacchetto comprende rete, clip di fissaggio e ancoraggi per garantire stabilità anche su terreni irregolari.

Porta da calcio Powershot 2,4 × 1,8 m: materiali e design

Il telaio è realizzato in PVC ad alta densità, un materiale plastico estremamente resistente alle sollecitazioni meccaniche e alle intemperie. I pali hanno un diametro di 70 mm, conferendo rigidità senza appesantire l’insieme. La rete, con maglie di 50 × 50 mm, è spessa e rinforzata, ideale per sopportare impatti violenti senza lacerazioni.

Grazie a questi componenti, la porta da calcio Powershot garantisce una durata prolungata e una resa costante nel tempo, anche dopo numerose sessioni di tiro. Il design modulare permette di smontare l’intera struttura in meno di cinque minuti, facilitando il trasporto e la conservazione.

Montaggio rapido: dalla consegna al tiro in pochi minuti

Una volta ricevuto il pacchetto, l’utente trova tutti gli elementi necessari per il montaggio: i tre tubi principali, le staffe di collegamento, le clip per la rete e gli ancoraggi per il terreno. Il processo è guidato da un manuale illustrato che indica passo-passo l’assemblaggio.

Procedura passo-passo

1. Disporre i tre tubi sul terreno, collegandoli con le staffe a innesto.

2. Inserire le clip di fissaggio nella parte inferiore del telaio e avvitarle agli ancoraggi.

3. Stendere la rete, fissarla alle clip laterali e tirare le estremità per garantire una tensione uniforme.

4. Verificare la stabilità spingendo leggermente la struttura; se necessario, regolare gli ancoraggi.

Il risultato è una porta pronta all’uso in appena cinque minuti, senza l’uso di attrezzi specializzati.

Accessori per reti: fissaggi, ganci e sistemi di tensiono

Netsportique offre una gamma completa di fissaggi per reti da calcio studiati per aumentare la tenuta e la sicurezza della struttura. I ganci in acciaio o alluminio si adattano a diversi tipi di pali, garantendo un collegamento solido sia per porte in PVC sia per quelle in metallo.

Tra gli accessori più richiesti troviamo i clip di fissaggio a 40 unità, i tenditori elastici e le corde in polipropilene intrecciate, ideali per mantenere la rete sempre tesa e impedire che il pallone la strappi. I sistemi di sollevamento consentono di regolare rapidamente la tensione, rendendo più facile il recupero della palla e riducendo i tempi di inattività durante l’allenamento.

Soluzioni per terreni diversi

Su superfici sabbiose o ghiaiose è consigliabile utilizzare gli ancoraggi a forma di V, che offrono una presa più efficace. Per ambienti cementizzati, i picchetti a vite garantiscono una fissazione sicura senza danneggiare il materiale. In tutti i casi, i fissaggi sono conformi agli standard europei di sicurezza sportiva assicurando che giocatori di ogni età possano allenarsi senza rischi.

Consegna, garanzia e rapporto qualità-prezzo

Il servizio di spedizione di Netsportique è rapido: la porta arriva entro 3-4 giorni lavorativi dalla conferma dell’ordine. Il prezzo di listino è di €145,00, ma è attualmente in promozione a €124,99, pari a un risparmio del 13 %. La garanzia copre eventuali difetti di fabbricazione per 24 mesi, con assistenza disponibile via email all’indirizzo info@.

Grazie a un’attenta selezione dei materiali, a un design modulare e a una rete di accessori completa, la porta da calcio Powershot rappresenta un investimento durevole per allenatori, scuole, club e famiglie che desiderano praticare il calcio in condizioni ottimali.