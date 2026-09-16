Dottoressa Maurizia Festa: Esperta in Nutrizione e Nutraceutica

La dottoressa Maurizia Festa è un esempio lampante di come la passione possa guidare una carriera professionale. Dopo aver conseguito la laurea in Farmacia presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, ha lavorato come farmacista per cinque anni, accumulando esperienze preziose nel settore.

La sua curiosità per il mondo della nutrizione e della nutraceutica l’ha spinta a intraprendere un nuovo percorso accademico. Si è iscritta all’Università San Raffaele di Roma, dove ha ottenuto una seconda laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana con indirizzo in Nutraceutica. Durante questo periodo, ha continuato a lavorare come farmacista, dimostrando una dedizione straordinaria.

Dalla Farmacia alla Nutrizione: una Transizione Naturale

Dopo aver superato l’esame di abilitazione per la professione di biologo presso l’Università Federico II di Napoli, la dottoressa Festa ha iniziato a frequentare corsi post laurea professionalizzanti, principalmente presso la Scuola di Nutrizione Salernitana. Questo le ha permesso di approfondire le sue conoscenze e competenze nel campo della nutrizione.

Oggi, la dottoressa Festa si dedica completamente alla professione di biologa nutrizionista. La sua missione è insegnare i valori di una corretta e sana alimentazione, accompagnando i suoi pazienti in un percorso di benessere e autostima. La soddisfazione dei suoi pazienti è la sua maggiore ricompensa.

Servizi e Competenze: un Approccio Personalizzato

Nel suo lavoro di nutrizionista, la dottoressa Festa offre una vasta gamma di servizi. Tra questi, l’anamnesi, le misurazioni antropometriche, il calcolo dell’indice di massa corporea e la valutazione della composizione corporea tramite esame bioimpedenziometrico. Inoltre, elabora diete personalizzate e fornisce consigli pratici per un’alimentazione sana e consapevole.

Le sue competenze coprono diverse aree, tra cui l’analisi della composizione corporea, le diete per intolleranze alimentari, la terapia dietetica della steatosi epatica, e molto altro. La dottoressa Festa è anche specializzata in diete per sportivi, disbiosi, diabete, gravidanza, e post-partum, oltre a offrire percorsi di educazione alimentare.

Collaborazioni e Informazione Scientifica

Oltre al suo lavoro come nutrizionista, la dottoressa Festa collabora con due aziende del settore, organizzando giornate informative in farmacie e centri medici. Inoltre, si occupa di fornire informazione scientifica su prodotti nutraceutici a professionisti della nutrizione attraverso webcall.

Recensioni dei Pazienti: Testimonianze di Successo

Le recensioni dei pazienti della dottoressa Festa sono un chiaro indicatore del suo impegno e della sua professionalità. Molti pazienti lodano la sua competenza, la sua empatia e la sua capacità di metterli a proprio agio. Alcuni esempi includono:

“La dottoressa è stata gentilissima e mi ha messo molto a mio agio.” – A.B., 12 agosto 2026

“È una persona dolcissima, empatica e preparata che cerca di andare incontro alle esigenze del paziente.” – Gabriella, 5 agosto 2026

“La Dottoressa è una persona speciale, molto empatica e attenta sia alle esigenze sia alle problematiche del paziente.” – F.M., 17 giugno 2026

Queste testimonianze riflettono l’approccio umano e professionale della dottoressa Festa, che combina competenza tecnica con una genuina preoccupazione per il benessere dei suoi pazienti.