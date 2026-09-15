Roma trionfa sul Torino: Gasperini analizza la vittoria e guarda all’Inter

La Roma continua a dominare il campionato con una quarta vittoria consecutiva, questa volta contro un Torino combattivo. Il tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, ha commentato la partita e le prestazioni dei suoi giocatori con entusiasmo e lucidità.

La vittoria contro il Torino non è stata solo una questione di risultati, ma anche di carattere. Gasperini ha sottolineato come la squadra abbia dovuto lavorare duramente per superare le difficoltà incontrate durante la partita. “Il Torino è una squadra forte che ha fatto cambi importanti e ha cambiato le carte in tavola durante la partita. Noi abbiamo dovuto lavorare sul temperamento, magari essendo meno belli”, ha ammesso il tecnico.

Dybala e Malen: una coppia letale

Uno dei punti di forza della Roma in questa stagione è senza dubbio la coppia d’attacco formata da Paulo Dybala e Michael Malen. Gasperini ha espresso grande soddisfazione per le prestazioni dei due giocatori, definendoli “una bellezza per i tifosi di calcio”. “Vedere due campioni che riescono a materializzare ogni partita occasioni di gol è qualcosa di straordinario”, ha dichiarato.

Dybala e Malen non solo sono forti individualmente, ma si completano a vicenda in modo eccezionale. “Hanno incastri enormi e riescono a tradurre quasi sempre in gol”, ha aggiunto Gasperini. Il tecnico ha anche spiegato la scelta di far riposare Malen durante la partita, sottolineando l’importanza di gestire al meglio le condizioni fisiche degli attaccanti.

Malen e il record di Totti

Malen ha raggiunto un traguardo importante, agganciando Francesco Totti come miglior marcatore della storia giallorossa nell’era dei tre punti dopo sole quattro partite. L’olandese ha commentato con umiltà questo record, esprimendo il desiderio di continuare a segnare e contribuire agli obiettivi della squadra. “So quanto Totti è grande e mi piace molto rompere tutti questi record”, ha detto Malen con un sorriso.

Balerdi: il nuovo Baresi

Un altro giocatore che ha attirato l’attenzione di Gasperini è Leo Balerdi. Il difensore argentino ha offerto una prestazione di altissimo livello, salvando la squadra in più occasioni. Gasperini ha paragonato Balerdi a Franco Baresi, uno dei più grandi difensori della storia del calcio. “È un difensore forte e moderno, veloce. Per come interpreta il ruolo, mi ricorda Baresi”, ha dichiarato il tecnico.

Balerdi ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per la Roma, con la sua capacità di recuperare palloni e la sua aggressività in difesa. Gasperini ha sottolineato come Balerdi sia un esempio per i giovani della squadra, che devono imparare da giocatori come Dybala e Malen non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per il loro temperamento e la loro determinazione.

La sfida con l’Inter

La prossima sfida per la Roma sarà contro l’Inter, una delle squadre più forti del campionato. Gasperini ha parlato della partita con grande aspettativa, ricordando la brutta sconfitta subita l’anno scorso. “Da lì è nata un’altra Roma con un’altra mentalità”, ha affermato il tecnico. “L’Inter è la squadra di riferimento per tutti in Italia e resta la più forte, anche se il Como è molto vicino. Sarà un’occasione per misurarci.”

Gasperini ha anche parlato degli infortuni e delle sfide delle coppe europee, sottolineando l’importanza di avere una rosa lunga e preparata. “La Champions toglie tante energie. Il rischio più grande è legato agli infortuni”, ha dichiarato, aggiungendo che la squadra è pronta ad affrontare tutte le sfide con determinazione e preparazione.