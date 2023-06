Prendere il sole fa bene: esporsi alla luce solare, sempre con precauzione, è importantissimo e ci offre tantissimi benefici sia per il corpo che per la mente. Ecco i benefici del prendere il sole.

Prendere il sole fa bene? I benefici della luce solare

E’ risaputo che prendere il sole fa bene alla pelle e alle ossa, ma in realtà esporsi alla luce solare è un’azione ricca di benefici. Non tutti sanno, infatti, che l’elioterapia può essere efficace contro svariati disturbi. Scopriamo tutti i benefici della luce solare, su mente e corpo.

La luce solare aiuta nella prevenzione contro il cancro. Due scienziati Frank e Cedric Garland, appartenenti all’Università della California, hanno dimostrato importanti connessioni fra la carenza di vitamina D e il cancro, dopo aver scoperto che l’incidenza di tumore al colon risulta tre volte superiore alla media nella città di New York rispetto al Messico.

Uno studio condotto su 1,179 donne in menopausa ha dimostrato che alti livelli di vitamina D fanno scendere al 60% il rischio di sviluppare il cancro, in particolare a colon e seno.

Il sole fa bene all’umore

Secondo numerosi studi la luce solare provoca un aumento della libido e incrementa la capacità riproduttiva: grazie alla produzione di serotonina e vitamina D l’elioterapia sarebbe addirittura capace di migliorare gli stati di depressione e ha effetti positivi sul buon umore.

Il sole fa bene alla pelle

L’esposizione al sole ha effetti benefici sulla pelle, ad esempio aiuta la guarigione della psoriasi. Per questa malattia della pelle per cui non è ancora stata trovata una soluzione definitiva, terapie a base di bagni di luce vengono praticate da anni con successo.

Una recente ricerca di ambito statunitense ha condotto ulteriori studi sul campo: dopo 4 settimane con una terapia della luce sono stati evidenziati significativi miglioramenti nell’84% dei soggetti coinvolti.

La luce solare fa bene alle ossa

La salute delle ossa mostra importanti benefici grazie all’esposizione al sole, che ha conseguenze sulla produzione di vitamina D e stimola la produzione di calcio.

La vitamina D si trasforma in D3, elemento fondamentale per la cura contro il rachitismo. Le ultime ricerche evidenziano come la luce solare contribuisca a allontanare il rischio di insorgenza di osteoporosi e sclerosi multipla.

E’ un bene quando si prende il sole Ecco i benefici della luce solare

Tra i numerosi benefici del prendere il sole non dimentichiamo che la luce solare influenza il metabolismo e incide positivamente sulla qualità del sonno.

Il sole coinvolge occhi, pelle, nervi e cervello con la conseguente produzione di neurotrasmettitori fondamentali per il ritmo sonno veglia. L’esposizione al sole durante il giorno, incentiverebbe la naturale produzione di melatonina di notte, contribuendo a regolarizzare l’equilibrio ormonale.

Infine, la luce solare brucia i grassi. Uno studio pubblicato nel “Journal of research dermatology” nel 2011 ha rivelato un fatto notevole sul nostro metabolismo: l’esposizione della pelle ai raggi ultravioletti aumenta il metabolismo del grasso sottocutaneo.

Inoltre, una serie di studi ha dimostrato che la carenza di vitamina d è correlata all’obesità.

Uno di questi è stato pubblicato sulla rivista “Anti-cancer research” nel 2005 e ha scoperto che i livelli di vitamina D sono inversamente proporzionali all’obesità, inclusa l’obesità addominale.