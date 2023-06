Dieta di giugno 2023: come restare in forma in estate

La dieta di giugno aiuta a perdere peso e a mantenere il peso forma ottimale sfruttando gli alimenti tipici della stagione estiva. Scopriamo come funziona e come seguirla correttamente, per arrivare preparati alla prova costume.

Dieta di giugno

La dieta di giugno aiuta a perdere peso e a restare in forma sfruttando gli alimenti tipici della stagione estiva. Se l’estate, per molti, non è la stagione perfetta per iniziare una dieta, in realtà, questa è la stagione ideale per la presenza di una vasta gamma di alimenti, freschi e genuini, che favoriscono una perdita di peso naturale, senza sottoporre l’organismo a stress e disagi inutili, come accade, di solito, con diete drastiche o poco flessibili.

E’ bene tenere presente che una dieta non funziona come dovrebbe se, al contempo, non è supportata anche da un esercizio fisico regolare ed, eventualmente, nei casi più difficili, anche dall’assunzione regolare di un integratore alimentare, che stimoli il metabolismo per una perdita di peso rapida ed effettiva.

Dieta di giugno: consigli

Lo svantaggio di una dieta restrittiva è dato proprio dalle restrizioni che il nostro organismo subisce, a causa delle quali si sveglia l’ormone della fame, che spinge una persona a mangiare di continuo, proprio per il vuoto costante che avverte nello stomaco, trovando conforto esclusivo nel cibo spazzatura.

La dieta di giugno, al contrario, è molto flessibile e sfrutta gli alimenti tipici della stagione estiva per una perdita di peso più graduale, ma sana, con risultati che si stabilizzano nel corso del tempo, favorendo, da un lato, la perdita di peso e, dall’altro, il mantenimento del peso forma. Non è, infatti, un caso che la dieta di giugno prediliga tutti gli alimenti, perché ognuno contiene elementi essenziali per corretto funzionamento dell’organismo, purché siano di stagione, moderandone il consumo.

Per riuscire nella dieta, il nostro consiglio, infine, è quello di stabilire una routine e degli obiettivi che sapete di poter raggiungere entro un periodo di tempo limitato. Poiché siamo a metà giugno, se i chili da perdere sono troppi e sapete già di non riuscire ad eliminarli nelle prossime settimane, allora, stabilite un numero basso di chili da perdere, così che i risultati arriveranno e voi vi sentirete soddisfatti e propensi nel voler continuare il percorso di perdita del peso.

Ai fini di un risultato ottimale, il nostro consiglio è quello di includere nel vostro regime alimentare quotidiano e settimanale un consumo maggiore di fibre e proteine. Queste ultime vi aiuteranno a sentirvi più sazi più a lungo, le prime non solo sortiranno lo stesso effetto, ma forniranno al vostro organismo vitamine e minerali essenziali per il suo corretto funzionamento, inibendo, allo stesso tempo, la voglia di assumere cibo spazzatura.

Non dimenticate, infine, di bere almeno due litri d’acqua durante il giorno e, in particolar modo, durante le ondate di caldo in arrivo, e di allenarvi regolarmente.

