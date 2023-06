Come eliminare la pancia a ciambella: la dieta dimagrante

La pancia a ciambella, tipica forma della pancia coperta da grasso addominale, può essere eliminata seguendo una dieta. Ecco la dieta dimagrante per la pancia a ciambella.

Eliminare la pancia a ciambella: la dieta dimagrante

Avere la pancia piatta è il desiderio di ogni donna e anche di ogni uomo. E il problema della pancia piatta non riguarda esclusivamente le persone in sovrappeso. Anche chi è magro, infatti, può accumulare grasso sul punto vita o soffrire di gonfiori addominali.

Nei casi più semplici, la pancia gonfia può essere dovuta a un’alimentazione disordinata, ricca soprattutto di carboidrati, come pasta e pane bianchi, cibi ad alto indice glicemico. Questi alimenti favoriscono le fermentazioni intestinali, quindi la formazione di gas e i gonfiori, oltre a creare depositi di grasso sulla fascia addominale.

In questo caso, basta ridurre l’apporto di cereali e derivati, utilizzando prodotti integrali e non raffinati (bianchi) e, se si pratica anche attività fisica, si può arrivare ad avere un ventre tonico e piatto. In particolare parliamo della pancia a ciambella. E’ una tipica forma caratterizzata da addome piatto e una piccola o media ciambella di adipe sotto l’ombelico che può arrivare ai fianchi.

Chi ha la pancia a ciambella alterna giorni di stipsi- diarrea ad altri di evacuazione normale. Si ha la sensazione di fame continua, specie di dolci e zuccheri e l’addome risulta contratto e teso. Cosa fare per eliminare la pancia a ciambella? Ecco la dieta.

Si a una colazione abbondante, come pane ai cereali, uova, frutta e verdura e spuntini a base di frutta ed estratti vegetali utili per ridurre le fibre che possono peggiorare la colite. No a caffè e the nero.

A pranzo e a cena sì a pasti completi con cereali integrali o legumi decorticati per la colite, proteine magre con verdura e frutta.

Dieta per eliminare la pancia a ciambella: consigli e cause

Il grasso addominale nella pancia a ciambella si concentra nella parte inferiore dell’addome ma possiamo dire si allarga sopra le creste iliache. Avete un rotolino compatto, più o meno evidente sopra la cinta quando siete seduti e sui lombi sono evidenti le maniglie dell’amore? Ecco, avete una pancia a ciambella.

Le cause del grasso addominale di questo tipo? Il cortisolo. In breve, siete stressati, è proprio questa la causa del vostro grasso addominale. Avete uno squilibrio del sistema vegetativo indotto da ansia, sonno insufficiente o disturbato, cicli circadiani non rispettati.

In questi casi in particolare la possibilità di disbiosi è molto alta. Il sistema nervoso e l’intestino sono interconnessi proprio a livello vagale e sappiamo come il microbiota, quindi la miriade di batteri che popolano la nostra pancia, e non solo, agisca anche in questo contesto.

Quindi, in questi casi, il primo intervento per eliminare il grasso addominale da stress è volto a ristabilire una buona flora intestinale, a cercare di recuperare equilibrati stili di vita cercando di curare alcuni aspetti dell’alimentazione.

In particolare, per ridurre il grasso addominale di questo tipo, sarà utile utilizzare le corrette combinazioni tra i nutrienti e la loro distribuzione durante la giornata. Mai come in questo caso vale la regola della colazione da re, pranzo da principe e cena da povero.

Sono consigliati pasti bilanciati di tutti i nutrienti, una buona quantità di probiotici, pesce azzurro, cereali integrali e pochi grassi ma buoni. Attenzione ad assumere un corretto apporto di sali minerali e vitamine.