Prime Day 2023: le offerte benessere

I prodotti dedicati al benessere sono davvero tanti, ma possono anche costare parecchio proprio per l’utilità e i benefici che donano. Per approfittarne e risparmiare, sta per arrivare, promossa da Amazon, il Prime Day 2023, un evento dedicato allo shopping sul noto e-commerce. Scopriamo quali sono le date e come usufruirne.

Prime Day 2023

L’evento che tutti conoscono come Amazon Prime Day sta per tornare e cambia nome. Infatti assume il nome di Festa delle Offerte Prime. Il noto e-commerce di Amazon ha annunciato già da qualche giorno un’iniziativa dedicata agli amanti dello shopping con articoli scontati di cui approfittare.

Un evento che sta per arrivare nel mese di ottobre, quindi a breve e che vedrà due giornate all’insegna dello shopping globale per gli utenti iscritti al servizio prime. Subito dopo l’evento avvenuto nel mese estivo, ecco un’altra iniziativa proposta dal noto e-commerce e dedicata agli utenti dell’abbonamento a Prime.

Con Prime Day 2023 si intende la stessa promozione, soltanto che avviene nel periodo autunnale, per la precisione nei giorni di martedì 10 e mercoledì 11 ottobre. In questa circostanza, proprio come è venuto nel periodo estivo, le offerte e promozioni, come si intuisce dal nome, sono dedicate esclusivamente agli utenti del servizio prime.

Un evento, come già si diceva, dalla portata globale, dal momento che vede coinvolti tantissimi paesi: Portogallo, Belgio, Brasile, Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Lussemburgo, Cina e per finire l’Italia.

Prime Day 2023: come partecipare

Riuscire ad approfittare degli sconti e delle offerte del Prime Day 2023 è molto facile, ma per farlo è necessario essere iscritti al servizio. Unservizio Prime che consente tantissime agevolazioni poiché permette di dfar recapitare la merce entro 24 ore dal momento dell’ordine. Inoltre è possibile anche usufruire di agevolazioni riguardanti Amazon Prime video con la possibilità di vedere film serie tv in anteprima.

Un evento che avrà luogo a partire dalla mezzanotte di martedì 10 ottobre per poi terminare alle 23:59 del giorno 11 ottobre. Con questo evento gli utenti Prime possono usufruire di vari sconti e prezzi al ribasso su una quantità di prodotti che toccano ogni categoria.

Per esempio, nel settore benessere è possibile usufruire di sconti riguardanti articoli per la salute personale, come macchine per la pressoterapia o altri macchinari per stare bene e raggiungere un buon benessere psicofisico. Le offerte includono poi una serie di varie categorie come moda, casa e i giocattoli compresa anche tutta una serie di prodotti maggiormente richiesti e popolari durante queste occasioni.

Il Prime Day 2023 si annuncia una vera e propria festa di shopping dedicata a tutti gli utenti del servizio Prime di Amazon. Coloro che volessero iscriversi possono anche usufruire del periodo di prova gratuito di circa un mese utile per verificare le ultime promozioni e quindi approfittare dei tanti articoli a prezzi scontati.

Prime Day 2023: promozioni online

Nonostante l’evento non sia ancora cominciato, sono già diverse le offerte e i prezzi scontati da trovare su Amazon dove cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica dei tre migliori articoli che si potranno trovare per il Prime Day 2023 di ottobre dedicati al settore del benessere con la descrizione di ognuno.

1)Idropulsore dentale portatile

Un irrigatore dentale portatile da portare con sé ovunque che si adatta alla condizione dei denti e delle gengive. Molto morbido e facile da usare. Ha varie modalità per scegliere quella più adatta ai propri bisogni. Ha vari ugelli di ricambio e un detergente. Si può ricaricare con USB anche se la batteria dura a lungo.

2)Edicare pressoterapia per casa

Un apparecchio massaggiante per gambe e piedi da fare a casa in totale relax permettendo di dare i massimi benefici. Combatte i problemi di circolazione sanguigna, delle vene varicose e della cellulite. Completo di due fasce per le gambe, una cintura e un manicotto per braccia. Va a rimodellare e modellare le gambe, le braccia e l’addome, i punti maggiormente critici.

3)Philips Lumea IPL

Un dispositivo di epilazione a luce pulsata che permette di rimuovere i peli lasciando le gambe lisce e morbide. Si consiglia di applicarlo almeno ogni due settimane in modo da ottenere i giusti risultati. Diversi accessori per depilazione di gambe, ascelle e anche la zona bikini. Molto efficace e di qualità.

Insieme agli articoli in offerta disponibili per il Prime Day 2023, anche il tapis roulant pieghevole per stare in forma.