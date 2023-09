Cimici verdi: come allontanarle da casa naturalmente

Le cimici verdi sono insetti innocui per l’uomo, ma pericolosi per la vegetazione che ci circonda, dato che si nutrono di linfa vegetale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tenere questi insetti lontano dalle nostre case e i nostri giardini, in modo semplice e naturale.

Cimici verdi

Le cimici verdi sono insetti innocui, che non mordono neppure e non rappresentano un pericolo per la vita o la salute dell’uomo. L’unica loro forma di difesa è il cattivo odore che emanano, il quale rimane impregnato su tutto ciò che l’insetto tocca, nel caso in cui dovessero sentirsi minacciate o schiacciate accidentalmente. Al contrario della maggior parte degli insetti, le cimici verdi non sono alla ricerca del nostro cibo, ma si nutrono di linfa vegetale, pertanto, il verde in casa o nel nostro giardino potrebbe essere motivo di attrazione.

Il modo migliore per salvaguardare la vegetazione e far sì che la nostra casa sia un posto tranquillo, pulito e sicuro è quello di impedire alle cimici verdi di entrare in casa nostra o nel nostro giardino. Tuttavia, se tenerle lontane dal giardino potrebbe essere un po’ più complesso, non è la stessa cosa con la nostra casa. In questo periodo, poi, è necessario prestare la massima attenzione perché è proprio adesso che questi parassiti sono alla ricerca di un posto caldo in cui trascorrere l’inverno.

Cimici verdi: consigli

Non è la cattiva pulizia della casa ciò che attira e porta le cimici verdi ad invadere la nostra casa, bensì il verde che si può trovare all’interno di essa. Questo periodo, poi, è particolare perché la stagione fredda sta per arrivare e le cimici verdi, attualmente, sono anche alla ricerca di un posto sicuro in cui trascorrere l’inverno.

Il modo migliore per tenere lontane le cimici verdi dalle nostre case e i nostri giardini è quello di impedire loro l’accesso. Se, ad esempio, per qualche motivo, lasciate la porta o la finestra aperta, fate attenzione ad usare una zanzariera. Allo stesso tempo, vi consigliamo di perlustrare la vostra casa alla ricerca di piccoli spazi, crepe o fessure sulla parete, la porta o la finestra di casa vostra. Nel caso dovreste scorgere qualcosa, provvedere a sigillare. Le cimici verdi sono talmente piccole che sono in grado di attraversare anche lo spazio più piccolo. E poi, sono anche molto brave a nascondersi!

Cimici verdi: miglior rimedio

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali allontanare e tenere lontane le cimici verdi dalle nostre case, ma non tutte funzionano nello stesso modo e non tutte sono efficaci. Chi ricorre all’utilizzo di prodotti chimici, poi, potrebbe aggravare il problema perché questi prodotti, solitamente, attirano in casa altri insetti.

Ecopest è la prima soluzione grazie alla quale allontanare e tenere lontane le cimici verdi dalle nostre case e i nostri giardini, dato che è adatto sia all’uso interno che a quello esterno. Si tratta di un dispositivo tecnologico che emana ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica che trasformano gli spazi occupati dalle cimici in posti troppo rumorosi per loro.

Sano ed ecologico, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq. Quando la batteria è scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB in dotazione nella confezione.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

