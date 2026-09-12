Principessa Kate Middleton a sorpresa nell’ospedale dove curò cancro, ringrazia medici e incontra pazienti

(Adnkronos) – La principessa Kate Middleton è tornata nell'ospedale oncologico Royal Marsden di Londra, dove era stata curata per un tumore, per una visita a sorpresa ai pazienti ricoverati e per ringraziare il personale per le cure ricevute. Lo rivelano i media britannici, spiegando che Kate ha incontrato alti dirigenti del Royal Marsden e ha elogiato le "incredibili" cure oncologiche ricevute. La principessa del Galles, che a gennaio 2025 ha annunciato di essere in remissione, si è anche seduta a parlare con alcuni pazienti. Come riporta 'The Independent', Kate ha descritto un padre affetto da un tumore al cervello come una "fonte di ispirazione". La visita è avvenuta dopo che Kate ha completato la Three Peaks Challenge in 24 ore a giugno, raccogliendo fondi per un nuovo centro specializzato per il benessere olistico e il recupero presso il Royal Marsden nel centro di Londra. La raccolta fondi, ha detto la principessa al personale ospedaliero, era "il mio piccolo modo" per ringraziarli delle cure "incredibili" che aveva ricevuto.

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