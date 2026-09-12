Microcitoma polmonare: cause, sintomi e terapie del tumore aggressivo

La scomparsa di Emma Bonino ha riportato l’attenzione sul microcitoma polmonare una forma aggressiva di tumore che ha colpito la leader politica a partire dal 2015. Questo tipo di cancro, noto anche come carcinoma polmonare a piccole cellule è meno comune ma più aggressivo rispetto ad altre neoplasie polmonari.

Comprendere le cause, i sintomi e le terapie disponibili è fondamentale per la prevenzione e la gestione di questa malattia. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche del microcitoma, i fattori di rischio, i sintomi e le opzioni terapeutiche attuali.

Cosa è il microcitoma polmonare?

Il microcitoma, o carcinoma a piccole cellule deve il suo nome alle dimensioni ridotte delle cellule tumorali osservate al microscopio. Questo tipo di tumore rientra nella categoria dei tumori neuroendocrini e si distingue per la sua rapida crescita e la tendenza a diffondersi rapidamente ad altri organi.

A differenza del carcinoma non a piccole cellule (NSCLC), che rappresenta circa l’85% di tutte le neoplasie polmonari, il microcitoma si sviluppa principalmente nei bronchi principali e centrali. Questo tipo di tumore rappresenta circa il 12-15% di tutte le nuove diagnosi di cancro ai polmoni a livello mondiale.

Cause e fattori di rischio

La causa principale del microcitoma è quasi esclusivamente il fumo di sigaretta. Oltre il 90% dei casi viene riscontrato in soggetti fumatori o ex fumatori. Il rischio aumenta in modo direttamente proporzionale al numero di sigarette giornaliere e agli anni di abitudine al fumo.

Altri fattori di rischio includono l’esposizione passiva al fumo e l’esposizione professionale a sostanze tossiche come il radon l’amianto o il nichel. La prevenzione rimane l’astensione e la cessazione dal fumo, oltre all’impiego della TAC toracica a basso dosaggio (LDCT) nei soggetti ad alto rischio.

Sintomi e diagnosi

Nelle fasi iniziali, il microcitoma può rimanere asintomatico o presentare sintomi non specifici spesso ignorati dai fumatori cronici. Con la progressione della malattia, compaiono sintomi come tosse persistentetosse con sangue (emottisi), mancanza di fiato (dispnea), dolore al torace e calo di peso ingiustificato.

La diagnosi tempestiva è cruciale per impostare il trattamento. Gli esami di imaging, come la radiografia del torace e la TAC con mezzo di contrasto, permettono di identificare la massa e l’eventuale coinvolgimento dei linfonodi. La biopsia o l’esame citologico è l’unico test in grado di confermare la natura a ‘piccole cellule’.

Stadi del microcitoma

Clinicamente, il microcitoma viene distinto in due stadi: stadio limitato e stadio esteso. Nello stadio limitato, il tumore è circoscritto a un solo emitorace e ai linfonodi regionali. Nello stadio esteso, la malattia si è diffusa all’altro polmone, al liquido pleurico o ad organi distanti.

Terapie e aspettativa di vita

A causa della sua aggressività e della tendenza a presentarsi già in stadio avanzato, l’intervento chirurgico non è una scelta frequente. Le strategie di cura si basano su chemioterapiaradioterapia e, negli ultimi anni, immunoterapia.

L’introduzione dei farmaci immunoterapici in combinazione con la prima linea di chemioterapia ha mostrato un significativo miglioramento del controllo della malattia, riducendo le ricadute nel medio periodo. La prognosi del microcitoma rimane complessa a causa della frequenza delle recidive, sebbene i nuovi protocolli immunoterapici abbiano allungato i tempi di sopravvivenza complessiva rispetto al passato.

Nello stadio limitato, la sopravvivenza media varia dai 15 ai 20 mesi, con circa il 20-25% dei pazienti che sopravvive a 5 anni dalla diagnosi se sottoposto a chemio-radioterapia combinata. Nello stadio esteso, senza immunoterapia la sopravvivenza media era storicamente di 8-10 mesi; l’aggiunta delle nuove molecole immunoterapiche ha consentito a una quota sempre maggiore di pazienti di superare la soglia dei 2-3 anni con una buona qualità di vita.

Nonostante le sfide terapeutiche del microcitoma, casi come quello di Emma Bonino dimostrano come i progressi oncologici e un attento monitoraggio medico possano permettere convivenze prolungate anche con forme neoplastiche particolarmente severe.