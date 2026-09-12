El Pocho Lavezzi: la lotta contro l’ipomania e il sostegno di Napoli

El Pocho Lavezzi, l’ex calciatore argentino che ha conquistato il cuore dei tifosi del Napoli, ha deciso di rompere il silenzio sulla sua battaglia contro l’ipomania. In un’intervista rilasciata in Argentina, Lavezzi ha rivelato che la decisione di ricoverarsi è stata dettata dall’amore per suo figlio. “Non potevo continuare così”, ha dichiarato, spiegando che ha dovuto affrontare periodi complessi e che oggi continua con un trattamento.

La decisione di ricoverarsi

Lavezzi, 41 anni, ha spiegato che la sua scelta di ricoverarsi è stata motivata dal desiderio di non rovinare la vita a suo figlio. “Mi sono detto che non posso rovinare la vita a mio figlio”, ha affermato. “Ho dovuto attraversare molti momenti, oggi continuo con un trattamento, ma sono passato attraverso periodi complessi.” L’ex calciatore ha anche ammesso di aver capito come ha sbagliato nel corso della sua vita e di aver deciso di cambiare.

I sintomi dell’ipomania

L’ipomania è un disturbo dell’umore caratterizzato da fasi di euforialogorrea e agitazione psicomotoria. I sintomi principali includono euforia o irritabilità insolita, aumento dell’energia e iperattività, tendenza a parlare molto e velocemente, ridotto bisogno di sonno ed eccessiva autostima o sicurezza in se stessi. Lavezzi ha affrontato questi sintomi e ha deciso di cercare aiuto per migliorare la sua qualità della vita e quella della sua famiglia.

Il sostegno di Napoli e dei compagni

Le parole di Lavezzi hanno suscitato emozioni profonde tra i tifosi del Napoli, che non hanno mai smesso di amarlo. La città partenopea ha risposto con messaggi di incoraggiamento e affetto, dimostrando che Lavezzi è ancora considerato parte della famiglia. “Oggi continuo con un trattamento”, ha spiegato Lavezzi, “ma ho superato periodi complessi.” I suoi ex compagni di squadra, come Gennaro Iezzo, hanno espresso il loro sostegno e la loro vicinanza, ricordando i momenti condivisi e il grande talento calcistico di Lavezzi.

Gli aneddoti di un campione

Gennaro Iezzo ha raccontato un aneddoto significativo della loro amicizia: “Ci capitava di andare a trovare i bimbi ricoverati in ospedale per portare loro un sorriso. Lavezzi è sempre stato un generoso ed era sempre disponibile. Ha trovato il tempo per i bambini, questo fa capire lo spessore dell’uomo.” Fabio Viviani, ex membro dello staff tecnico del Napoli, ha ricordato le prime settimane di Lavezzi a Castel Volturno: “Inizialmente lo abbiamo sostituito e gli risparmiavamo l’ultimo quarto d’ora. Ma Lavezzi ci ha dimostrato che poteva giocare per tutti i novanta minuti.” Alessandro Picardi, presidente dell’Associazione Napoli Legends, ha sottolineato che Lavezzi è un amico e una persona generosa, paragonandolo a Diego Armando Maradona per il suo cuore d’oro.

La storia di Lavezzi è un esempio di coraggio e resilienza, dimostrando che anche nei momenti più difficili, l’amore e il sostegno delle persone care possono fare la differenza. Napoli, la città che non lo ha mai dimenticato, continua a essere la sua seconda casa, pronta ad accoglierlo con affetto e calore.