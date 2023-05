Maschera all’argilla verde: i benefici sulla pelle

L’argilla verde è un materiale organico formato da sostanze vegetali decomposte, come alghe e piante varie. Questo composto argilloso di color verde ha una formazione antichissima, ricche di benefici per la pelle. Scopriamo i benefici della maschera all’argilla verde.

Maschera all’argilla verde: proprietà

Grazie alle sue proprietà assorbenti, l’argilla verde viene usata per disintossicare l’organismo dalle tossine che causano indigestione, bruciore di stomaco, affaticamento generale, sonnolenza e mal di testa.

La medicina alternativa ritiene che l’argilla verde abbia una carica elettrica negativa naturale che attrae le tossine che invece hanno una carica positiva in virtù degli scambi cellulari dei tessuti. In questo modo, l’argilla verde aiuta l’organismo ad espellere le tossine, poiché le “cattura” come scarti.

Inoltre, l’argilla verde assorbe come una calamita le impurità della pelle. Nello stesso tempo restringe i pori dilatati, esfolia le cellule morte e riduce le infiammazioni cutanee dell’acne. Sul viso la maschera all’argilla verde deve essere lasciata in posa fino ad asciugatura completa. È particolarmente indicata per la pelle grassa o tendente alle imperfezioni.

Maschera all’argilla verde: benefici

Ecco alcuni dei tanti benefici di una maschera all’argilla verde:

Regola la secrezione di sebo.

Aiuta a combattere l’acne.

Elimina i punti neri.

Svolge un’azione anti-lucido che riduce l’effetto pelle lucida.

Restringe i pori.

Aiuta la cicatrizzazione.

Contrariamente a quello che si pensa, la maschera non deve essere tenuta in posa per troppo tempo, anche se hai la pelle grassa, perché potrebbe irritarla.

Inumidisci il viso e applica la maschera all’argilla in strati spessi affinché la pasta rimanga umida più a lungo. Appena si indurisce, la devi sciacquare: non lasciarla seccare completamente.

Se vuoi, aggiungi un po’ di miele alla miscela in modo da mantenere la maschera umida più a lungo. Finisci il trattamento applicando una crema idratante per aiutare a riformare il film idrolipidico della pelle.