Dua Lipa è certamente tra le cantanti più in voga degli ultimi anni. La popstar britannica è stata scelta da importanti brand di moda come testimonial per mettere in risalto la sua bellezza. Milioni di fan la seguono in tutto il mondo, e si chiedono: quali sono i segreti di bellezza di Dua Lipa per una pelle come la sua? Ecco la sua beauty routine.

La beauty routine di Dua Lipa: i segreti di bellezza

Prima di tutto, la skincare routine della cantante britannica Dua Lipa è senza dubbio ad azione depurante e affianca prodotti idratanti e lenitivi che vanno a risolvere le problematiche relative alle infiammazioni cutanee tipiche delle pelli miste ed impure come la sua.

“La vita in tournée ha un forte impatto sulla mia pelle. Come tutti, anch’io ho fatto le mie ricerche online per scoprire quali sono i prodotti consigliati, quali aiutano a ridonare luminosità alla pelle e cosa fare quando ci si sente stanche e si dorme poco. Dopo aver provato prodotti di ogni tipo ho trovato quelli giusti per me. Li ho poi consigliati alle mie amiche e anche loro sono rimaste soddisfatte, unico motivo per cui mi sento sicura di poterli consigliare anche a voi. Oltre all’indispensabile protezione solare, questi prodotti sono dei capisaldi nella mia beauty routine”, ha rivelato la popstar britannica.

Dai sieri giorno e notte che riequilibrano la pelle, alla maschera all’argilla da utilizzare una volta a settimana, passando per la crema idratante e la lozione purificante insieme al detergente antibatterico, tutto questo fa parte della skincare di Dua Lipa.

Come sieri, Dua Lipa usa un siero notte con concentrato vitaminico, nello specifico il Synergie Skin Vitamin per il giorno e per la notte il siero notte completo ed equilibrato Ultimate A Serum, due sieri che dimostrano come l’azione combinata di due prodotti sinergici possa davvero riequilibrare la pelle.

Un tocco in più può essere dato dalla stimolazione con la microcorrente di uno strumento hi-tech come Foreo Bear.

La maschera viso preferita di Dua è la ZO Skin Health Complexion Clearing Masque, purificante e astringente. La star afferma di utilizzarla una volta a settimana dall’inizio della tournée e non poterne più fare a meno.

Come crema idratante, Dua Lipa preferisce la Palmer’s Cocoa Butter Daily Skin Therapy, idratante e lenitiva con burro di cacao che restituisce idratazione e lipidi alla pelle anche dopo un trattamento purificante.

Per contrastare, invece, la comparsa di brufoli e rossori la cantante britannica si affida alla Mario Badescu Drying Lotion per far seccare i brufoli più ostinati, da applicare direttamente sull’imperfezione, mentre per Clinisept+ Skin è un prodotto antibatterico da applicare all-over per mantenere la pelle pulita e priva di imperfezioni.

Dua Lipa e i suoi segreti di bellezza

Tra i segreti di bellezza della popstar britannica, come lei ha confessato, Dua usa Celluma Light Therapy, ossia un trattamento facciale fatto di luci a infrarossi. Ma non è affatto economico.

Un altro aspetto costante della beauty routine di Dua Lipa è il rossetto color nude. Che sia un gloss corallo arancione o marrone, Dua tende a mostrare le labbra nude. “Non esco mai di casa senza il mio rossetto marrone”, ha detto la cantante. E, ha aggiunto: “Sembra che metta in risalto i miei lineamenti”.

Dunque, la popstar nonostante mille impegni lavorativi e personali, trova sempre il tempo per una sessione a infrarossi prima di coricarsi e non uscire mai di casa senza un rossetto marrone.