In vista dell’estate e del caldo torrido, le zanzare iniziano a dar fastidio. Per fortuna, esistono dei rimedi naturali per allontanarle: scopriamo i profumi e gli odori odiati dalle zanzare.

Profumi e odori odiati dalle zanzare: i trucchi per allontanarle

Arriva l’estate, il caldo torrido e, purtroppo, anche le zanzare. Se le disinfestazioni sono fondamentali, così come l’installazione di zanzariere, per allontanare questi fastidiosi insetti, esistono alcuni trucchi infallibili che prevedono l’utilizzo di profumi e odori odiati dalle zanzare. Partiamo dal primo.

Le zanzare non amano il profumo del limone, tantomeno quello dell’aceto. Il loro odore intenso è uno scaccia insetti infallibili. Provate a tagliare qualche fettina di limone, bagnatela con aceto e posizionatela nei vasi o sui davanzali. In alternativa create una miscela a base di questi due ingredienti e spruzzatela su piante e davanzali. Le zanzare si sposteranno dal vicino.

Aglio e cipolla: ecco altri due alleati infallibili anti-zanzare. Il loro odore, poco gradito anche da alcune persone, è un ottimo repellente per le zanzare. Provate a piantare qualche spicchio d’aglio nelle piante o tagliate e tritate della cipolla e ponetelo nei vasi. Terranno a debita distanza le zanzare.

Oli essenziali anti-zanzare: provate a posizionare in casa e fuori degli oli essenziali. Ci sono alcune fragranze del tutto naturali sgradite alle zanzare, come lavanda, limone, citronella, menta, geranio, limone, tea-tree oil o olio di Neem. Ne bastano davvero poche gocce, nelle piante o vicino alle finestre.

Olio di cocco: l’olio di cocco ha un odore gradevole per la maggior parte di noi, ma le zanzare non la pensano allo stesso modo. Possiamo provare allora a spalmarne un po’ sulle braccia, gambe e altre zone del corpo non coperte dai vestiti.

Quest’olio, tra l’altro, può essere messo anche sulle punte dei capelli con il doppio vantaggio di allontanare le zanzare e prenderci cura della nostra chioma.

Le zanzare sono attirate dall’odore del nostro corpo ma anche da profumi floreali o dolci, ecco perché è bene evitare di utilizzarli nel periodo in cui sono maggiormente presenti. Lo stesso vale per shampoo e bagnoschiuma.

Trucchi per allontanare le zanzare

Lo sapevate che l’aroma di caffè allontana le zanzare? Le zanzare non amano gli odori forti perché interferiscono con il loro sistema nervoso e le stordiscono, quindi il caffè che per noi ha un piacevole profumo, per le zanzare ha un effetto repellente.

Per allontanarle potete bruciare un po’ di caffè in polvere, mentre per farle sparire dal giardino potete mettere i fondi di caffè all’interno dei vasi.

Altro rimedio efficace per allontanare le zanzare è piantare. Se avete il pollice verde e volete colorare casa con i fiori, le piante sono un ottimo rimedio contro le zanzare.

La menta e il basilico sono perfette contro gli insetti e per aromatizzare i vostri piatti, la lavanda con il suo aroma e i colori brillanti regalerà un tocco in più all’ambiente. Se avete un piccolo orto in giardino, potete decidere di coltivare l’aglio da sfruttare in cucina e per allontanare gli insetti.