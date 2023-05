La cantautrice americana Taylor Swift appare sul red carpet e a ogni evento sempre in splendida forma. Il suo fisico snello e atletico è il risultato di allenamenti costanti e una dieta non ferrea, ma molto bilanciata. Per lei lo sport, spesso, è anche fonte di ispirazione. Scopriamo la dieta della cantante.

La dieta di Taylor Swift: cosa mangia la cantante?

Taylor Swift è magra di costituzione, ma non segue diete ferree. In pratica la dieta della cantautrice americana, amatissima dai giovani, consiste nel seguire un’alimentazione molto sana durante la settimana.

La sua dieta è basata su insalate, yogurt e panini, ma nel fine settimana si concede degli sgarri, in particolare hamburger e patatine fritte, gelati e biscotti. Il classico comfort food a cui ammette di non poter rinunciare. E per quanto riguarda i biscotti le piace prepararli da sé, in particolare quelli alla melassa e allo zenzero, da gustare con cioccolata calda e chai.

Taylor Swift è anche molto brava a preparare il pane alla zucca. Inoltre, ogni giorno Taylor beve il latte alla vaniglia di Starbucks, mentre nel fine settimana si concede il latte alla zucca speziato. Taylor Swift beve molta acqua, soprattutto durante i tour, quando arriva a bere dieci bottiglie al giorno. Nel suo camerino, infatti, l’acqua non può mai mancare.

Ma più che all’aspetto esteriore, la cantante americana dà la priorità alla salute mentale. Per questo Taylor ha detto di avere sempre con sé un diario su cui scrivere e dai suoi sfoghi spesso nascono delle canzoni di successo.

Taylor Swift e la passione per lo sport

Come fa la cantante a essere sempre così atletica? A Taylor Swift piace molto correre e ha anche raccontato che la corsa per lei non è solo una forma di esercizio, ma anche un’occasione per ascoltare nuova musica ed esplorare ciò che la circonda.

Taylor ha infatti detto: “Per me, correre significa ascoltare a tutto volume un sacco di nuove canzoni e correre a ritmo. È bello anche perché mi fa trovare una palestra ovunque mi trovi”.

Ma non solo. La cantante da anni frequenta regolarmente una palestra di New York fondata da Simone De La Rue, ex ballerina di Broadway e personal trainer di origini australiane.

Il metodo “BBS” si basa sulla combinazione di cardio ad alta intensità grazie a danza e movimenti a corpo libero o con manubri leggeri che hanno lo scopo di rendere i muscoli lunghi e magri. Bastano venti minuti di questo allenamento.