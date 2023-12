Il consumo di acqua è un tema centrale nei dibattiti sul benessere e la bellezza. Oltre alla quantità, c’è un aspetto spesso trascurato ma cruciale: la temperatura dell’acqua. In questo articolo esploreremo la temperatura ideale per bere acqua, prendendo in considerazione le raccomandazioni dell’esperto dottor Christian Merkel e approfondendo le influenze sulla salute.

Acqua: la temperatura ideale dell’idratazione

“Mi capita raramente di sentirmi chiedere se esista una temperatura ottimale dell’acqua per il nostro corpo”, afferma il dottor Merkel. L‘ideale, secondo lui, è bere acqua tiepida a circa 36 gradi, corrispondente alla temperatura corporea. Questo perché l’acqua fredda richiede riscaldamento nel passaggio gastrointestinale, mentre quella calda può irritare gli organi digestivi. Merkel sottolinea che, se non sempre è pratico avere acqua a 36 gradi, bere a temperatura ambiente è un compromesso accettabile.

I benefici dell’acqua tiepida

L’acqua tiepida, secondo Merkel, può avere effetti rilassanti e digestivi. Consiglia soprattutto alle persone con emicranie o problemi digestivi di bere acqua tiepida al mattino a digiuno, stimolando così la digestione e il metabolismo.

Perché preferiamo l’acqua ghiacciata?

Se l’acqua tiepida è ottimale, perché molti di noi sono attratti irresistibilmente dall’acqua ghiacciata? La risposta potrebbe risiedere nelle endorfine rilasciate dal cervello in risposta al contatto con l’acqua fredda, provocando una sensazione di soddisfazione. Tuttavia, nonostante il piacere momentaneo, bere acqua fredda non è sempre salutare, secondo il dottor Merkel.

Acqua: una scelta di temperatura per ogni occasione:

Le diverse temperature dell’acqua possono influenzare la salute in modi significativamente diversi. Secondo le pratiche ayurvediche e la medicina tradizionale cinese, la temperatura, la velocità e il contesto in cui beviamo sono variabili importanti. La scelta della temperatura può variare a seconda del momento della giornata e degli effetti desiderati.

Acqua tiepida o calda: la scelta migliore:

Merkel sottolinea che bere acqua a temperatura ambiente o calda è generalmente la scelta migliore per reidratare le cellule durante l’attività normale. Questo contrasta con la credenza comune che l’acqua fredda possa aiutare a bruciare più calorie, un mito ampiamente smentito dalla scienza.

La temperatura e il buon umore:

Uno studio evidenzia che la disidratazione può influire negativamente sull’umore, e bere acqua può migliorare il vigore, la stima, la memoria e l’attenzione. Quindi, indipendentemente dalla temperatura, l’idratazione adeguata può contribuire al benessere mentale.

Quanta acqua bere:

Infine, quanta acqua dovremmo bere? La regola generale è di 1,5-2 litri al giorno, ma esiste una formula indicativa basata sul peso corporeo. Chi fa esercizio fisico dovrebbe aggiungere l’acqua persa durante l’attività.

La temperatura dell’acqua che beviamo gioca un ruolo cruciale nella nostra salute complessiva. Mentre l’acqua tiepida può favorire la digestione e rilassare il corpo, l’acqua fredda può irritare gli organi digestivi. La chiave è adattare la temperatura all’occasione e alle esigenze personali, mantenendo sempre l’attenzione su una corretta idratazione per il benessere generale. Scegliere saggiamente la temperatura dell’acqua può essere un piccolo passo verso un miglioramento significativo della nostra salute quotidiana.