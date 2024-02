Tornare a studiare, dopo un periodo di stop, soprattutto da adulti quando di tempo ne è passato molto, è faticoso ma anche ricco di vantaggi. Ecco quali sono i benefici di questa scelta.

Quali sono i benefici di tornare a studiare da adulti?

Può capitare che da adulti, dopo molto tempo da quando si frequentavano le scuole, si ritorni a studiare per motivi professionali o anche scelte personali. In ogni caso nonostante riprendere sia difficile e faticoso farlo fa sempre bene, aumenta le conoscenze e stimola le capacità cognitive. Vediamo infatti quali sono tutti i benefici di tornare a studiare quando si è già adulti, over 50.

D’altronde quando si è adulti gli impegni si moltiplicano tra lavoro, famiglia, hobby se resta del tempo libero e trovare la voglia e la forza di studiare è difficile. Tuttavia ecco i benefici di questa scelta importante ma che fa bene alla mente e alla propria autostima. Apprendere cose nuove, infatti, porta ad avere più autostima e fiducia in sé stessi. Questo può contribuire a un maggior livello di benessere personale e favorire comportamenti socialmente positivi.

Il nostro cervello ha una capacità chiamata neuroplasticità, che gli consente di creare nuove connessioni in risposta all’esperienza. Questa abilità è al massimo del suo potenziale durante l’età evolutiva, ma è comunque presente anche nell’adulto. Allenare il cervello attraverso nuovi stimoli lo protegge dall’invecchiamento e aiuta a migliorare le capacità cognitive, come la memoria e la concentrazione.

Aprirsi a nuove prospettive e avere una mentalità dinamica, è fondamentale per avere una maggiore capacità di adattarsi ai cambiamenti. Coltivare questo tipo di mindset significa credere di poter sempre migliorare, grazie all’impegno e a una pratica costante.

Secondo alcuni studi scientifici, inoltre, studiare da adulti aiuta molto a contrastare l’invecchiamento del cervello e a migliorare le prestazioni cognitive. Altri benefici del tornare a studiare da adulti è che questa scelta mantiene il cervello attivo, e stimola le capacità neuronali.

Tornare a studiare da adulti: benefici e consigli

Sempre più di frequente, a differenza del passato, gli over 50 e anche 60 decidono di tornare a studiare per motivi professionali o anche semplicemente per dedicare del tempo all’apprendimento. Questa pratica da adulti comporta molti benefici per la salute e per il cervello, come visto. Ma come fare per tornare allo studio, dopo tanti anni di stop? Ecco alcuni consigli.

Studio: suddividere la mole di studio in giorni e orari con schemi fissi;

Lettura: trovare il proprio metodo di lettura;

Mappe concettuali: sintetizzare libri in poche pagine;

Tempo e spazio: individuare le ore da dedicare allo studio e trovare il luogo più congeniale, quello dove non si viene disturbati per concentrare al massimo il momento propizio per l’apprendimento.

Può essere d’aiuto anche avere un gruppo di persone che come me vuole tornare a studiare, con cui confrontarsi per mantenere alta la motivazione, condividere le reciproche opinioni e gli eventuali dubbi.