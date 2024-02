Ed Sheeran, celebre cantautore e chitarrista britannico della musica pop, ha costruito un impero con i suoi successi. Ma come si tiene in forma e come è cambiato il suo rapporto con il cibo? Ecco la dieta di Sheeran.

La dieta di Ed Sheeran

Ed Sheeran, tra i cantautori britannici più noti e amati al mondo, non ha avuto trasformazioni nel suo stile musicale che si è sempre basato sulla musica pop con elementi folk, soul e contemporary R&B. A cambiare nel corso degli anni invece è stato il suo aspetto, talvolta compromesso dal suo difficile rapporto con il cibo. Il 32enne inglese, con origini irlandesi da parte dei nonni paterni, debutta solo nel 2005, con il primo EP dal titolo The Orange Room.

In tutta la sua carriera Sheeran ha riscontrato un clamoroso successo, anche nel nostro Paese, ma è soprattutto in America del Nord, in Oceania e nel Regno Unito che ha raggiunto svariati record di vendite. Nel 2014 pubblica X e vende oltre 10 milioni di copie a livello globale, risultando l’album più venduto dell’anno e conquistando la vetta delle classifiche musicali di 15 Paesi.

Dopo diverse relazioni Ed Sheeran ha sposato Cherry Seaborn, amica d’infanzia ed ex compagna di classe. Nel 2018 si celebra la cerimonia in gran segreto e nel 2020 coronano il loro amore con la nascita della figlia Lyra Antarctica e dieci mesi fa con la nascita di Jupiter. Anche il cantante di Photograph ha raccontato di aver abusato di alcol, cibo e droga, soprattutto tra il 2014 e il 2015.

E’ stata proprio sua moglie a salvargli la vita: lei si allena molto, “così ho iniziato a correre insieme a lei. Tutto nella mia vita è migliorato da quando è arrivata Cherry”. La seconda gravidanza però non è stata semplice: a Cherry, infatti, è stato diagnosticato un tumore che avrebbe curato solo una volta portata a termine la gravidanza.

Da qui mesi di ansia, paura, depressione. Ed, come rivelato, ha avuto per tanto tempo problemi con la gestione del cibo il che ha compromesso, insieme all’alcol, la sua salute e il peso forma.

Ed Sheeran ha ammesso di aver patito il continuo confronto con le altre popstar, sentendosi sempre più grasso rispetto ai suoi colleghi.

Il che lo ha portato a sviluppare un vero e proprio disturbo alimentare: il binge eating, o disturbo da alimentazione incontrollata. Oggi il problema di binge eating è sotto controllo soprattutto da quando ha scoperto la voglia e la bellezza di fare sport!

E la dieta di oggi? Dopo la lotta ai disturbi alimentari la popstar di Photograph ha seguito un regime per cui ha perso ben 23 kg. Dopo aver perso peso e aver attirato l’attenzione dei fan e della stampa, Ed ha rivelato com’era il suo stile di vita prima di perdere peso fatto principalmente di birra e pizza.

Anche se le sue esibizioni in genere non richiedono coreografia, bruciano comunque molte calorie e richiedono molta energia. Ed era impossibile continuare a mangiare in modo scorretto e continuare a fare tournée in tutto il mondo, a soli 30 anni.

Per questo ha preso in mano la sua vita e a partire dall’alimentazione la popstar britannica, tra gli artisti uomini più amati al mondo, ha iniziato una dieta sana e consona alla sua carriera.

Ed Sheeran e la dieta per dimagrire e tornare in forma

Ed Sheeran, tra le popstar britanniche maschili più seguite al mondo, è amatissimo per il suo talento e voce soave ma anche per la sua semplicità e sincerità nel raccontarsi. Il 32enne, padre di due figli, dopo tanto tempo dal suo debutto nella musica e dai singoli da record, ha rivelato il suo passato di lotta con cibo, alcol e anche droghe. Grazie alla sua attuale moglie e madre dei suoi figli, Cherry Seaborn, amica d’infanzia, Ed ha ripreso in mano la sua vita e ha iniziato un percorso detox a partire dal disturbo da cibo incontrollato di cui soffriva.

“Avevo la stessa età dei ragazzi degli One Direction e di Justin Bieber che erano davvero in forma e avevano gli addominali scolpiti e pensavo, ‘Oh, dovrei avere questo aspetto?’”, il confronto con gli altri artisti dall’aspetto invidiabile l’ha portato a soffrire ma anche dargli il giusto scatto per ripartire e prendersi cura di sé. Ecco come ha perso ben 23 kg.

Il cantante di Perfect ha spiegato di aver seguito un regime di allenamento quotidiano a intervalli rapidi: “Ho fatto dieci minuti al giorno senza fallire, intervalli di 30 secondi di sprint e 30 di jogging“, ha spiegato. ”La chiave è non perdere un giorno, quindi non devi fare un’ora”.

Ha aggiunto la corsa, il nuoto e gli addominali nella sua routine, permettendogli di perdere ben 23 kg.

Ha anche eliminato la birra, di cui era ossessionato, dalla sua dieta finché non ha raggiunto il peso desiderato. Ora lo fa con moderazione e si esercita per bilanciarlo e mantenersi in forma.

I benefici della perdita di peso di Sheeran vanno oltre i cambiamenti fisici. Ora si sente più sano che mai e ha un’immagine di sé positiva. Dando priorità al suo benessere, la popstar ha sperimentato numerosi miglioramenti nella sua salute mentale generale, raggiungendo un senso di lucidità e appagamento.