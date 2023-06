Come abbassare il colesterolo alto durante l’estate? Come sfruttare al meglio i cibi estivi che lo aiutano a ridurre. Ecco un elenco degli alimenti da assumere in estate per abbassare il colesterolo.

Quali sono i cibi estivi che abbassano il colesterolo? L’elenco

Durante l’estate, la natura ci offre una vasta selezione di alimenti freschi, colorati e ricchi di sostanze nutritive che abbassano il colesterolo alto nei periodi estivi. La scelta degli alimenti di stagione non solo ci permette di gustare sapori autentici, ma ci consente anche di ottenere il massimo da ciascun ingrediente in termini di valore nutrizionale.

Ecco un elenco di cibi estivi che abbassano il colesterolo.

Frutta: Fragole, pesche, albicocche, ciliegie e meloni sono solo alcune delle deliziose opzioni disponibili durante l’estate. Questi frutti sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che possono aiutare a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e a migliorare i livelli di colesterolo buono (HDL).

Verdura: Durante l’estate, possiamo godere di una varietà di verdure fresche e croccanti, come pomodori, zucchine, cetrioli, peperoni e carote. Queste verdure sono ricche di fibre, vitamine e antiossidanti, che non solo contribuiscono a ridurre il colesterolo, ma favoriscono anche la salute generale del cuore e del sistema cardiovascolare.

Legumi: Fagioli, lenticchie e ceci sono un’ottima fonte di proteine vegetali e fibre solubili. Questi alimenti possono aiutare a ridurre l’assorbimento del colesterolo nel sangue e a migliorare i livelli ematici complessivi. Inoltre, i legumi sono anche ricchi di sostanze nutritive essenziali come ferro, zinco e folati.

Cereali integrali: Durante l’estate, possiamo includere nella nostra alimentazione cereali integrali come avena, farro, quinoa e orzo. Questi cereali sono ricchi di fibre solubili, che agiscono come spugne nel tratto intestinale, assorbendo il colesterolo e favorendo la sua eliminazione dal corpo.

Inoltre, i cereali integrali apportano una serie di altri benefici, come il mantenimento dell’energia stabile e il controllo del peso.

Olio d’oliva: L’olio d’oliva extravergine è un condimento versatile e salutare che può essere utilizzato per insaporire i nostri piatti estivi. Questo olio è ricco di grassi monoinsaturi, che sono noti per i loro effetti benefici sul sistema cardiovascolare.

Come abbassare il colesterolo? I cibi estivi per riuscirci

Gli omega 3 introdotti con una dieta equilibrata sono gli acidi grassi che più di tutti aiutano a combattere il colesterolo, migliorano la salute del cuore e prevengono le malattie cardiovascolari.

Tuttavia, oltre agli alimenti ci sono un paio di vitamine che possono tenere sotto controllo i livelli di colesterolo.

Vitamina C: Questa vitamina aiuta a regolarizzare i livelli di colesterolo LDL e HDL, abbassando quello cattivo e alzando quello buono. La vitamina C è, poi, un ottimo antiossidante, capace di proteggere le cellule dallo stress ossidativo e la conseguente ossidazione causata dai radicali liberi.

Vitamina E: Al pari della precedente, questa vitamina garantisce l’efficienza delle lipoproteine, favorendo il controllo del colesterolo. La vitamina E, inoltre, riduce il rischio di incorrere in tutte quelle patologie che riguardano l’apparato cardiovascolare, grazie alla sua azione protettiva antiossidante.